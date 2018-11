Ariana Grande se cambia el nombre a Zandhr y lanza disco sorpresa

¿Quién es Zandhr y por qué tiene la misma voz que Ariana Grande? ¡Muy sencillo, porque se trata de la misma persona! Grande, que lanzó el pasado agosto su cuarto álbum de estudio, Sweetener, ha subido ahora a las plataformas musicales Nobody Does It Better con diez nuevas canciones.

Bajo el pseudónimo Zandhr, la artista de 25 años, ha lanzado su nuevo trabajo totalmente sin avisar. Eso sí, ahora ya sabemos lo que hacía las últimas semanas en el estudio.

Aunque este fin de semana haya lanzado oficialmente la canción Thank U, Next, donde da las gracias a todos sus ex por haber formado parte de su vida, ahora Ariana nos sorprende con estos diez nuevos temas.

Lo que nos llama la atención es que en sus redes sociales ella no ha dicho nada sobre este álbum. Vamos, que no se ha pronunciado al respecto sobre este nuevo trabajo. Pero las evidencias son constantes.

De hecho, algunas de las canciones que aparecen habían sido ya filtradas anteriormente. Por ejemplo Pink Champagne, Too Long o la mismísima pista que da nombre al álbum, Nobody Does It Better.

Es más, algunos de estos temas ya han sido intepretados públicamente por Grande en el pasado. Pink Champagne fue un tema extra en la versión japonesa de su segundo disco, My Everything. Además, In Your Hands fue una colaboración descartada de la artista con Diplo. Mientras que Better Days fue un tema interpretado por Ari y Victoria Money en el concierto de One Love Manchester.

Además, en el nuevo disco hay una colaboración con Quavo, uno de los integrantes de Migos, con el nombre de Be Alright. Lo que nos desconcierta es que, aunque podamos ver la el disco subido en las plataformas de Streaming como Apple Music, no deja reproducirlo en muchos dispositivos.

Habrá que esperar para ver si finalmente Ariana Grande dice algo al respecto. Quién sabe, quizá se calla y en sus próximo conciertos (que ya ha anunciado) decide cantar las canciones.