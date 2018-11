Melendi: “Este premio es para todos menos para mí”

Ramón Melendi puede decir en voz bien alta que 2018 ha sido uno de los mejores años para él. Con nuevo álbum de estudio en el mercado y su cuarto hijo en camino, el solista coronó su año con dos LOS40 Music Awards.

Uno de ellos se lo debe a Déjala que baile, una canción que ha marcado la actualidad musical de los últimos meses debido a la colaboración con Alejandro Sanz y Arkano.

El espectacular videoclip de Melendi es el más conceptual y estético de toda la carrera discográfica del solista asturiano. Con ese metafórico baile representa el camino de una evolución que le ha conducido hasta el LOS40 Music Award a Mejor Vídeoclip Nacional.

Un vídeo que tiene una intrahistoria muy curiosa: "Agradecer esto es muy sencillo. Es un trabajo que no ha dependido de mí. Quiero agradecer a Alejandro y a Guillermo por participar en este proyecto tan bonito. En un principio la decisión de hacer un videoclip donde no salíamos ninguno de los artistas fue un tanto antipopular pero gracias al equipo de Sony que me apoya en su abanderado José María Barbat, te doy las gracias por creer en la música por encima de los resultados".

Y Melendi llegó al turno de los agradecimientos: "El vídeo tengo que agradecérselo a ustedes por quererlo, a Willy Rodríguez por llevarlo a cabo, a Fidel Buika y todos los bailarines que tenemos en este país que no necesitamos buscarlos fuera porque hay unos bailarines de primera división, a Lolita que es una grandísima maquilladora. Gracias a todos por compartir el mensaje. Gracias a todos por estar aquí. Este premio es para todos menos para mí. Gracias".