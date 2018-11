Anitta: “Me gusta ser sensual pero no es una necesidad”

Anitta fue preparada a YU. Antes de llegar al programa se había visto varias entrevistas de Dani Mateo, entre ellas la que hizo a los actores de La casa de papel, serie que le gusta a la brasileña.

El caso es que Anitta empezó a sonar con fuerza en España gracias a su colaboración con J Balvin, Downtown. “La chica que vive en el Downtown y el chico baja al Downtown a verla… puede tener muchas interpretaciones, la sexual también pero para los mayores de 18 años”, confesó sobre la temática del single.

Y es que sus canciones y sus vídeos suelen tener una alta carga sexual. “Me gusta ser sensual pero no es una necesidad”, reconoció.

El caso es que este viernes Anitta lanzará un EP con tres canciones, una en portugués, otra en español y una tercera en inglés, regalo de Pharrell Williams. “Pharrell me dio esta canción y empecé a llorar en su frente y no me podía controlar, lloraba y lloraba…¿tú sabes quién tú eres?”, explicó.

Y es que, no hay que olvidar que la cantante procede de un lugar muy humilde y eso lo conserva en su carácter. De hecho, pasó del coro de la Iglesia a hacer música urbana.

“Yo soy de una favela de Brasil, un lugar humilde y tenemos Iglesias. Mi familia es muy religiosa y yo iba a cantar los domingos con mi abuela a la Iglesia. Pero los sábados, yo bailaba con mi hermano en las fiestas”, relató.

De fiestecita con Anitta

Y es que de fiestas sabe, como buena brasileña, que para algo su país es la cuna del Carnaval. Ella reconoció que en su primer Carnaval, “besé a cinco chicos”.

Asegura que para ir de fiesta en Carnaval en su país, basta con salir a la calle, “la fiesta no acaba nunca”. Dale al play para saber cómo se viven y qué es lo que hay que hacer para disfrutarlas al máximo, incluido el día después.

Anitta en el Carnaval de Brasil en 2016. / Raphael Dias / Getty Images

Pero que nadie se equivoque, porque aunque es muy fiestera, Anitta tiene otra faceta, la que ha logrado conquistar a un amplio público infantil en su país.

“En el vídeo de Medicina estoy rodeada de niños y tiene un mensaje de amor, de música universal para toda la gente”, reconoció. Y anunció que en su país, va a sacar una serie de dibujos animados sobre su vida que intenta trasladar varias enseñanzas a los más pequeños. “Enseñamos a perdonar, a hablar otros idiomas, cuidar la naturaleza… cada episodio es un tema con una canción al final”.

Coach en La Voz

Entre canción y canción y vídeo y vídeo, a Anitta le queda tiempo para ejercer de coach en la edición mexicana de La Voz, junto a Maluma, Natalia Jiménez y Carlos Rivera. Reconoce que ha llorado mucho porque cuesta mucho dejar a alguien fuera.

Pero tiene claro cómo tiene que ser un concursante. “Tienen que ser auténticos, verdaderos, porque no ayuda hacer lo que la gente quiere. Tienes que hacer lo que tiene que ver contigo porque si no, vas a estar siempre haciendo un fake”, reconoció.

También habló de su país que está viviendo momentos de mucha tensión. Intentó desviar el tema pero acabó dejando clara su postura. Dale al play y descúbrelo.