2 de 17 "El otro día tuve la gran suerte de conocer a @_honart_ ! Que encima es de mi tierra. Lo hago porque me sale del corazón y comparto aquí algunos de los trabajos que me enseñó y que me quedé con la boca abierta!!! Viva los encuentros! La gente con talento se merece todos mis respetos y este tío es un artista! Viva el arte Murciano!!", escribía Lorente junto a esta imagen que deja claro que si hay que conocer a un tatuador, mejor hacerlo en pareja.