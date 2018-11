Freddie Mercury: las 27 cosas que aún no sabías de él a los 27 años de su muerte

Se han escrito ríos de tinta sobre Freddie Mercury y no es para menos. El líder de Queen es considerado el mejor cantante de la historia. Murió el 24 de noviembre de 1991 y, a partir de ahí, se convirtió en una leyenda de la música. Sin embargo, hay muchas curiosidades sobre su agitada vida que, quizá, todavía no sabes.

1. Era originario de Zanzíbar. Por aquel entonces, en 1946, el país africano aún era una colonia británica. A los diecisiete años, Freddie y su familia huyeron por razones de seguridad debido a la revolución de Zanzíbar. Se dice que, una vez en Londres, trataron de ocultar su origen étnico para encajar bien entre la sociedad británica.

2. Su nombre real era Farrokh Bulsara. Adoptó después el nombre de Freddie por las dificultades de sus compañeros de pronunciarlo. El apellido, por otro lado, lo adoptó de una canción que escribió llamada My Fairy King, en la que plasmó la frase Mother Mercury, look what they've done to me.

Queen - 'My Fairy King'

3. Se avergonzaba de sus dientes. El músico estaba tan traumatizado por la prominencia de sus dientes que pensó en operárselos. No obstante, descartó la idea por el miedo de que pudiera dañarle la voz. Finalmente, Freddie los aceptó como parte de su personalidad.

Freddie Mercury, de joven / GETTY IMAGES

4. Antes de la música. Antes de probar suerte en el mundo de la música, Freddie empeño varios trabajos, como vendedor de ropa de segunda mano en un mercadillo de Kensington o de cargador de maletas en el aeropuerto de Londres.

5. Vida religiosa. Practicó el zoroástrismo, la religión de la buena conciencia, aunque su exuberante personalidad no encajaba bien con el conservadurismo del culto y pronto lo dejó.

6. Apasionado de los gatos. Llegó a tener diez en su casa. Le gustaban tanto que le dedicó una canción a uno de ellos: Queen Delilah, hablaba con ellos por teléfono durante sus giras e incluso los incluyó en su testamento.

Freddie Mercury con su gato Tiffany en 1988 / GETTY IMAGES /

7. Él mismo diseño el logo de Queen. Después de emigrar a Londres, en 1963, Freddie comenzó a estudiar arte y diseño. Allí compartió clases con Pete Townshend de The Who y el guitarrista de los Rolling Stones, Ronnie Wood, para finalmente graduarse con un diploma en diseño gráfico. Diseñó el famoso logotipo de Queen, basado en los signos del zodíaco.

/ Logo de Queen / QUEEN

8. Aprendió a tocar el piano al revés. Usaba este instrumento como cabecero de su cama, y lo colocaba al revés por si, en un momento dado durante el tiempo que estaba tumbado, le llegaba la inspiración.

9. No empezó a cantar con Queen. El primer grupo en el que participó fue una banda formada por jóvenes en la que tocaba el piano y cantaba. Se llamaban The Hectis y gozó de gran popularidad.

Freddie Mercury y Brian May, durante una actuación en directo / GETTY IMAGES /

10. Bottomless Mic. La habitual manera de cantar de Freddie, sin pie de micro, nació por un accidente mientras realizaba un espectáculo. El soporte se rompió y, en lugar de reemplazarlo, siguió utilizándolo así.

11. La mujer de su vida. A pesar de ser homosexual, tuvo una larga historia y relación con Mary Austin. Incluso le dedicó la canción: Love of my life y le dejó la mayor parte de sus bienes, incluyendo la autoría de sus canciones.

Queen - 'Love Of My Life'

12. Jim Hutton fue su último amor. Este peluquero fue la última pareja que se conoció a Freddie, cuya vida sentimental decían que fue muy amplia. Ambos empezaron a salir en 1985 y Jim permaneció a su lado hasta el día que el vocalista de Queen murió.

13. Kurt Cobain sentía admiración por él. El cantante de Nirvana citó a Mercury en su carta de suicidio: "...cuando se apagan las luces antes del concierto y se oyen los gritos del público, a mí no me afectan tal como afectaban a Freddie Mercury, a quien parecía encantarle que el público le amase y adorase. Lo cual admiro y envidio muchísimo".

Montserrat Caballé y Freddie Mercury / QUEEN /

14. 'Bohemian Rhapsody', su grabación más compleja. Los miembros de Queen cantaron continuamente cerca de 12 horas por día, obteniendo 180 grabaciones separadas, un hito en la historia del rock contando con la tecnología de los 70.

15. 'I want to break free', todo un himno gay. El vídeo es una parodia de la telenovela británica Coronation Street y fue censurado por MTV en los Estados Unidos.

16. Un grupo de récords. Cada uno de los integrantes de Queen compuso al menos una canción que se colocó en el primer lugar de las listas de éxitos. Es el único grupo en la historia que ha logrado esta hazaña.

17. Era apasionado de las fiestas. Conocido en la industria musical por sus celebraciones llenas de excesos, era íntimo amigo de juerga de Paul McCartney y David Bowie. También salía mucho con Lady Di, a la que disfrazaba de hombre para que pasara desapercibida.

Queen - 'Life Is Real'

18. El mejor cantante de la historia. Freddie nunca tomó clases de canto, pero un estudio científico demostró que era un maestro de la modulación y que era capaz de ejecutar sonidos subarmónicos gracias a la vibración de sus cuerdas vocales.

19. Nunca consiguió grabar con Michael Jackson. Intentó grabar algunos temas con el Rey del Pop, y aunque hicieron algunos demos Freddie abandonó el proyecto porque, según dicen, Jackson insistía en llevar al estudio a una llama bebé que tenía como mascota.

20. Compositor impredecible. En cualquier momento podía venir la inspiración. Así pensaba Freddie, y por ello, cada uno de sus asistentes debía llevar encima un lápiz y una libreta para poder anotar sus ideas donde fuera. De hecho, Life is real nació así.

Brian May anuncia el asteroide '17473 Freddiemercury'

21. Su amistad con Montsy. Su mayor sueño era cantar a dúo con Montserrat Caballé, la soprano que murió este año. Su sueño se hizo realidad finalmente en 1988 cuando grabó el álbum Barcelona.

Jim Hutton y Freddie Mercury / GETTY IMAGES

22. Un asteroide lleva su nombre. Descubierto en 1991, está localizado en el cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter, y tiene unos 3,5 km de largo. Se llama 17473 Freddiemercury y reconoce "la excepcional influencia que tuvo en el mundo Freddie Mercury", y fue anunciado como regalo en el que habría sido su 70º cumpleaños. El encargado de anunciarlo fue el exguitarrista de Queen, Brian May, doctor en astrofísica, a través de Youtube.

23. The show must go on. La última canción que grabó con Queen fue The show must go on y Brian May pensó que no iba a poder acabarla y quería incompleta pero al final, después de beber un buen trago de vodka, Freddie la grabó del tirón.

Queen - 'The Show Must Go On'

24. Muy reservado con la prensa. El 23 de noviembre de 1991 y después de un asedio feroz de la prensa, Freddie anunció que estaba infectado de VIH. Aunque era reservado decidió contarle al mundo para concienciar a la gente sobre la enfermedad. Un día después, su portavoz anunció la muerte del músico.

Estatua de Freddie Mercury en Montreux (Suiza) /

25. Nadie sabe dónde están sus cenizas. Uno de los grandes misterios aún sin resolver es dónde descansan sus restos después de haber sido incinerado. Algunos aseguran que fue enterrado bajo un cerezo en su mansión, otros dicen que se tiraron en el lago de Ginebra, en Montreux (Suiza).

26. El grupo más exitoso de Inglaterra. Los álbumes de Queen han estado 1.322 semanas en las listas de álbumes más vendidos en la historia de Reino Unido, un récord que nadie ha podido igualar en la historia.

Queen - 'Bohemian Rhapsody'

27. Tiene el grupo de fans más antiguo. Queen ostenta muchos récords diferentes, pero uno de los más curiosos es que tiene el club de fans más longevo que se ha registrado para una banda de rock, creado en 1973.