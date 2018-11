Este es el supuesto setlist de ‘Domination’, la segunda residencia de Britney Spears

Britney Spears está metida de lleno en Domination, su segunda residencia de conciertos en Las Vegas que llega tras el gran éxito de Piece of Me. Un show completamente renovado cuyo debut será el próximo 13 de febrero de 2019.

Estos últimos días hemos visto a la Princesa del Pop sudando la gota gorda en un casting para elegir a sus nuevos bailarines. Eso nos gusta, pero lo que realmente nos interesa son todos esos detalles que tengan que ver más con la puesta en escena, las coreografías y, sobre todo, el repertorio de canciones que ha elegido para esta residencia.

Hoy es un día de esos que tenemos que dar las gracias a Internet por ser tan grande y llegar a todo. Y es que…¡se ha filtrado el supuesto setlist de Domination!

Setlist de 'Domination' / Instagram @littleknownbritneyfacts

Teniendo en cuenta que Britney aparece en Instagram ensayando el remix de Scream & Shout, incluida en el repertorio, esta hoja de ruta de Domination es bastante fiable.

De todo el repertorio, si resulta ser el de verdad, hay que destacar que Britney por fin vaya a apostar por Just Luv Me, single moral de Glory; un medley de Womanizer y Circus, y números exclusivos para 3 y Scream & Shout (remix).

¿Y el B10 pa' cuando?

Britney Spears encadenará una residencia con otra, y eso es de agradecer. Nos ha salido curranta, la muchacha. Sin embargo, lo que realmente interesa a los fans de la estrella del pop es todo lo que tenga que ver con su décimo álbum de estudio.

Ya han pasado más de dos años desde el lanzamiento de Glory (B9) y los seguidores de Britney necesitan escuchar nuevo material de la cantante de Toxic. Hace poco escuchamos un adelanto de siete segundos de su canción pendiente con Pitbull y Marc Anthony. ¿Se estrenará pronto?

No hay que perder la esperanza., Además hay que recordar que Britney inauguró la residencia Piece of Me tras la publicación de aquel fatídico Britney Jean... ¿Hará lo mismo antes de meterse de lleno en Domination?