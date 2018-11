Dua Lipa: “Gracias a LOS40 por creer en mí”

Dua Lipa tuvo una ajetreada noche en LOS40 Music Awards 2018 teniendo que subir al escenario hasta en cuatro ocasiones.

En tres de ellas recogió un premio y en la cuarta nos brindó una memorable actuación que incluyó un espectacular dueto junto a Pablo Alborán intepretando Homesick.

En el primer galardón que recogió, el LOS40 Music Awards a Mejor Artista Internacional la cantante, compositora y modelo confirmó lo que ya es todo un hecho: ha pasado de ser una joven promesa de la música a convertirse en la nueva estrella del pop mundial.

"Muchas gracias a todos mis fans españoles. Lo agradezco mucho y estoy muy feliz de estar aquí. Es mi primera vez en España y no me puedo creer que haya podido ganar este premio que significa tanto para mí. Quiero darle las gracias sobre todo a mis fans que estuvieron conmigo desde el primer día. También quiero agradecérselo a todo mi equipo tanto en España como en Reino Unido por su duro trabajo y por todo lo que han hecho para que estuviera esta noche aquí. Quiero darle las gracias a LOS40 por creer en mí" dijo Dua Lipa.

El nivel de decibelios del Wizink Center se multiplicaba con cada palabra que salían de sus labios. ¡Bravo Dua Lipa!

Y la historia se repitió cuando Dua Lipa recogió el LOS40 Music Awards 2018 a Mejor Álbum Internacional por su disco homónimo. Un álbum que tiene cuatro sencillos que han reventado los contadores de las plataformas de streaming.

Dua Lipa mejor Álbum Internacional Los40 MA

"Wow. Esto está sucediendo demasiado rápido. Gracias. Esto es una locura. Me siento afortunada de estar aquí. ¡Menuda noche! Sois los mejores fans. Os quiero".

Y como no podía ser de otra forma, el mejor disco tenía que tener la Mejor Canción Internacional. New rules conquistó el LOS40 Music Awards 2018 y Dua Lipa volvía al escenario para quedarse sin palabras.

"No sé que decir. Gracias a todos. Este es mi tercer premio de la noche. Esto es absolutamente increíble. No me lo puedo creer. Ayer tuve un golpe con el coche pero hoy está siendo un día inolvidable así que creo que el mundo se ha equilibrado".