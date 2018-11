LOS40 Music Awards 2018: Resumen de la gala

Si aún no viste LOS40 Music Awards, si no sabes por dónde empezar o no te sobra el tiempo... aquí tienes un resumen de la gala en 23 minutos. Ya no tienes excusa para saber qué ocurrió en los premios más importantes de la música en nuestro país.

Los premiados, los momentazos de la noche... y las actuaciones de David Guetta, Anne-Marie, Pablo Alborán, Dua Lipa, Pablo López, Ana Guerra, la sorpresa de Rosalía, Aitana, Dani Martín y muchos más.

Vuelve a disfrutar de una fiesta en la que triunfaron artistas como Dua Lipa, David Guetta y Pablo Alborán.

Además, esto es lo que no se vio de LOS40 Music Awards, las fotos más exclusivas de la fiesta.