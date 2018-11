2 de 7 La cantante no solo está consiguiendo marcar tendencia en el ámbito musical; sus looks, que son siempre una versión glamurosa de un típico outfit urbano (o trapero, como se dice ahora) donde no suele faltar algún guiño a la estética flamenca, están causando furor tanto en el escenario como en las alfombras o incluso en la calle. Sabemos que gran parte de este mérito se lo lleva su hermana Pilar, conocida como Daikyri en las redes sociales. Durante la entrevista, Rosalía lució un pantalón y chaqueta vaqueros a juego con un estampado colorido que nos recuerda al típico patrón Versace.