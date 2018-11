Gala 7 de ‘OT 2018’: adiós a Noelia, favoritismo por Famous y ni rastro de Itziar Castro

La séptima gala de OT 2018 despidió a Noelia, la que había sido la primera favorita de la edición.

Además, alzó a Famous como nuevo preferido de la semana, en una entrega con mucho protagonismo de Los Javis y la polémica de Brisa Fenoy.

Noelia, expulsada por una ajustada votación

La malagueña estaba nominada junto a Marilia y ambas defendieron a lo grande su continuidad en la Academia.

Noelia escogió el 'Stone Cold' de Demi Lovato que interpretó con más fuerza que nunca, en lo que acabó siendo una de las "mejores actuaciones de la noche" según Ana Torroja.

Por ello, le faltó poco para salvarse y continuar aprendiendo pero el 50,2% de los votos prefirieron que fuera su compañera la que siguiera en el talent.

Famous, nuevo favorito "eurovisivo"

Como viene siendo costumbre en la edición: nueva semana, nuevo favorito. Algo que demuestra que la audiencia aún no tiene claro por quién decantarse y que todos podrían ganar.

La pasada noche, los más votados para salvarse directamente fueron Natalia, Sabela y Famous. Pero solo este último se llevó el privilegio del público.

Y es que, interpretando el 'Nobody but you' del eurovisivo Cesár Sampson logró sorprender - una vez más- a los espectadores con su calidad vocal y espectáculo sobre el escenario.

El regreso de Los Javis

La gala también supuso el regreso de vídeos-resúmenes con las clases de Los Javis, tras el despido de Itziar Castro.

Y, aunque no se hizo alusión a ella en el programa, sí que fueron uno de los protagonistas que causaron más expectación.