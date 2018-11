Danna Paola, sobre su Lucrecia en ‘Élite’: “Las villanas nos divertimos más”

A Danna Paola la han conocido muchos por su papel de "Lu" en la Élite de Netflix pero la realidad es que esta actriz y cantante lleva años arrasando en todo el mundo.

A los 4 años actuó en su primera telenovela y a los 6 sacó su primer disco convirtiéndose en un fenómeno hasta con muñecas inspiradas en ella.

La artista visitó LOS40 para hacer balance de estos casi 20 años de carrera, su infancia como niña prodigio, los papeles que le han marcado y lo que está viviendo en la actualidad con Élite:

Danna Paola en las instalaciones de LOS40 / Sergio Figueiras

A los 4 años empezaste a trabajar en TV como actriz en Plaza Sésamo, ¿qué recuerdas de aquello?

Aquel momento era una niña y todo me parecía un juego. Todo era divertido y era como un hobbie, hasta que más adelante descubrí que era mi vocación y pasión.

La mayoría de mi vida hice escuela en casa y las veces que iba al colegio prefería ir a grabar. Es verdad que maduré un poquito más rápido de lo que quizá me tocaba porque desde pequeña ya me exigía profesionalidad: aprendía mis textos, estudiaba el guion... pero fue increíble y me siento feliz de poder estar, después de casi 20 años de carrera, en primera línea haciendo lo que amo.

¿Qué es lo bueno y lo menos bueno de ser una niña prodigio?

No puedo decir que extraño una vida que nunca tuve. Tengo muchas lagunas mentales de esos inicios de mi vida, tengo pocos recuerdos en el colegio y casi no tengo memoria de mí sin estar encima de un escenario o frente a una cámara.

Lo más lindo es darte cuenta de que puedes hacer lo que sueñas, y creer en ti y que la gente te apoye. Que a los 6 años tu telenovela arrase y hagan una muñeca como tú en Brasil es muy loco pero para mí era normal.

Lo peor, quizá, era perderme cumpleaños y momentos familiares pero nunca lo sufrí. Creo que soy más consciente ahora.

¿Cómo te cambió la vida el papel de Patito en Atrévete a soñar?

Atrévete a soñar fue una de las últimas telenovelas que hice y fue un proyecto enorme. Con un tema más infantil y juvenil con el que maduré mucho. Entendí qué era lo que quería, a la vez que no podía involucrarme al 100% porque tenía que hacer lo que me pedían. Fue un todo bueno y malo a la vez que me llevó a una metamorfosis gigantesca.

¿Qué tenéis en común con “Lu” y cuál es el rasgo más diferente?

Me acabó sorprendiendo más de lo que creía. Siento que los personajes nos eligen y me hizo gracia descubrir poco a poco los rasgos comunes que tenemos: el nivel de perfeccionismo, los fashionista (que es una de las cosas que más he disfrutado) y la parte de vulnerabilidad que nos cuesta demostrar.

No soy como ella, por supuesto (risas) pero he aprendido muchísimo del personaje. Me costó mucho dejarla en el cajón un ratito.

El giro de personajes buenos a hacer una mala por primera vez

Ha sido un cambio completo porque es lo más deshinibido que he hecho. Fue un impacto mucho más grande para México porque allí aún no me veían como una adulta. Se alarmaban por las escenas que protagonicé y les decía que me encantaría seguir siendo una niña pero tengo que crecer y evolucionar tanto con otros personajes como con mis músicas.

Danna Paola en las instalaciones de LOS40 / Sergio Figueiras

Para mí, este papel tan empoderado fue como abrir la puerta grande y presentarme: "Hola, soy Danna y ya crecí". Ha sido fuerte y satisfactorio, también interpretar la parte maliciosa porque tiene mucho jugo: las villanas nos divertimos más. A veces se nos iba un poco la olla escribiendo porque sacas tu "dark side" y te sorprendes a ti misma

¿Cómo ha sido trabajar para Netflix?



De las mejores experiencias de mi carrera. He aprendido mucho porque su nivel de perfeccionismo es impresionante. Lo tienen todo muy calculado y la exposición es imponente. A todos nos sorprendió.

Lo que más loco he recibido son comentarios en árabe, sobre todo por el personaje de Nadia, pero les hago entender que es solo un papel. Pero los chicos, los actores, han sido los que más han sufrido con eso, la gente se ha vuelto loca. Y nosotras somos muy celosas con todos, como una familia de hermanitos, y somos muy selectivas cuando se acercan chicas en las fiestas.

¿Qué nos puedes adelantar de la 2ª temporada de la Élite?

Estoy muy ilusionada con ella. Se anunció hace poco y ya estamos con el trabajo de mesa. Voy a componer canciones para la segunda temporada y veremos el salseo que tendré. Pero tengo que decir que hay Lu para rato.



En la actualidad, ¿qué te gusta más cantar o actuar?

No lo puedo separar. No hay nada que me satisfaga más que cantar e interpretar. La música es mi vida, en todo momento estoy tarareando o saco una canción de cualquier palabra, pero la actuación me da la oportunidad de jugar con mi personalidad.

Con Élite he crecido mucho como actriz y también he participado en la BSO por ello no puedo separarme de las dos cosas que más amo. Ha sido un año muy interesante.