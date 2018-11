El ex de Millie Bobby Brown le envía una indirecta muy directa en su nueva canción

Con tan solo catorce años, Millie Bobby Brown se ha convertido en una de las caras más conocidas de Hollywood. ¡Y todo gracias a la serie de Netflix Stranger Things!

Y ya sabéis lo que significa esto en el mundo de las estrellas: que todo lo que dices o haces se convierte en noticia. Por eso, cuando Millie empezó a salir con el músico adolescente Jacob Sartorius, todos los medios se hicieron eco. ¡Era la pareja teen del momento! Y sí, decimos “era” porque lo dejaron hace meses.

Pues bien, ahora Jacob le ha dedicado una canción a Millie. ¡Y no precisamente una de amor! La actriz de Stranger Things ha reconocido que tiene una gran amistad con Drake. En el medio Access declaró: “Nos enviamos muchos mensajes de texto. Él vendrá a Atlanta y definitivamente voy a ir a verlo”. De hecho, los dos artistas han sido varias veces vistos divirtiéndose en eventos.

Además, tal y como reconoce Millie, Drake le ha dado consejos de padre. Eso sí, la joven actriz no ha querido desvelarlos, pero posiblemente sean sobre Jacob. Ahora Jacob habla en su nueva canción, We’re Not Friends, sobre su ex…¡y hasta le manda un mensaje a Drake!

En el tema, deja claro que tras su ruptura, él y Millie ya no son amigos. Además, también canta “Girl I Wanna give you more tan good advice” ( Chica, quiero darte más de un buen consejo). ¿Una referencia a las charlas entre Drake y Millie?

Sea como sea, nada inspira más que una ruptura. Parece que Jacob ha encontrado inspiración en esta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) el 1 Nov, 2018 a las 10:49 PDT

Millie Bobby Brown, 350 mil dólares por capítulo

Por otro lado, Millie está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales (sí, tan solo tiene 14 años y ya podemos hablar sobre su carrera de esta manera) y es que la actriz cobrará 350.000 dólares por episodio de Stranger Things, según informa el medio CBR.

De este modo, Millie cobrará lo mismo que los actores adultos de la ficción, Winona Ryder y David Harbour. Vamos, todo un pelotazo.

Por su parte, el resto del reparto infantil de la serie (Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Noah Schnapp) cobrarán 250.000 dólares por capítulo. Que tampoco está mal.