4 razones para escuchar a Zaz, "la voz sagrada" que comparte canciones con Pablo Alborán

Allá cuando Pablo Alborán recorría España con su gira Tour Terral, a sus oídos llegaba la música de Zaz, una artista francesa cuya voz ha sido consagrada como "sagrada".

Y es que aunque no hayas oído hablar de esta cantautora de Gypsy jazz, lo cierto es que cuenta con una trayectoria musical amplia que no hemos querido perder de vista. Y ahora que lanzará un nuevo álbum al mercado el próximo 16 de noviembre, hay más que razones para escucharla.

Su mensaje positivo

Tiene más de 4 millones de discos vendidos internacionalmente y ha trabajado con un importante repertorio de artistas. Pero si hay algo que caracteriza a la música de Zaz, o Isabelle Geffroy, es su energía positiva. No encontrarás tema que te deprima o ritmo que cambie tu humor si no es para mejorarlo. Zaz cuenta con esa sonrisa brillante que traslada a su música y, por consiguiente, a todo el que lo escuche. Y para muestra un botón. Su tema Je Veux es el mejor ejemplo.

'Je Veux' de Zaz

Su vínculo con España

No solo comparte temas con Pablo Alborán, como Inséparables y Sous le ciel de Paris. Su vínculo con nuestro país va más allá. Su madre era profesora de español, un dato que explica su facilidad con el idioma. Tanto es así que incluso introduce algunas palabras en español en sus canciones, como en Qué Vendrá, el sencillo de su próximo álbum Effet Miroir.

'Qué Vendrá' de Zaz

Su originalidad

La industria de la música está inundada por grandes talentos que no forman parte del ámbito mainstream pero que sus canciones son capaces de llegar a lo más profundo de tus emociones. Zaz es esa cantautora francesa que consigue despertar sentimientos con los que estamos poco familiarizados.

Lo cierto es que hay pocos artistas de la talla de Zaz: vibrantes, positivos y que, además, consigan llegar a oídos de un Pablo Alborán en la cima de la industria de la música. Zaz ha sido capaz de todo ello, y se ha consolidado como una mujer que compone sus propios temas y que lucha para poder sobrevivir de ello, enfrentándose a las dificultades del mercado. Y no solo eso. ¿A cuántos artistas de Gypsy Jazz conoces? ¡Pura originalidad!

Su pasión por la música

Con 38 años, Isabelle Geffroy, o Zaz para los amigos, cuenta con un largo recorrido en la industria de la música. Ya en 1995 asistió a sus primeras clases de canto, año en el que despertó su pasión por este arte. Entre sus influencias se encuentran Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, Ella Fitzgerald, Enrico Macias y los temas africanos, latinos y cubanos.

Su pasión por la música es indiscutible. Es su mayor transporte para los sentimientos y sus canciones, una vía fácil para exteriorizarlos. "Para mí, Qué Vendrá es como caminar por los caminos de la vida. El título hace referencia a los últimos ocho años que he pasado recorriendo el mundo y me hace pensar en todas las lecciones y experiencias que están por venir. Habla acerca de asumir la vida tal y como viene y no arrepentirse de nada".

'Inséparables' de Pablo Alborán con Zaz

Ahora que tienes 4 razones para escuchar a Zaz, no dudes más y dale una oportunidad.