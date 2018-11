A Danna Paola la han conocido muchos por su papel de "Lu" en la Élite de Netflix pero la realidad es que esta actriz y cantante lleva años arrasando en todo el mundo.

A los 4 años actuó en su primera telenovela y a los 6 sacó su primer disco convirtiéndose en un fenómeno hasta con muñecas inspiradas en ella.

La artista visitó LOS40 para hacer balance de estos casi 20 años de carrera, de las BSO que ha compuestos, sus álbumes y hasta del retiro de la música que necesitó.

A los 6 años lanzaste tu álbum debut Mi Globo azul, ¿cómo lo recuerdas?

Así es, mi primer álbum con 6 años, ¡imagínate! Siempre me había gustado cantar, mi padre lideraba una boyband en los 80 y mi abuelo era cantante de ópera. En cuanto a la familia de mi mamá eran actores así que traigo esos dos mundos de mis raíces.

En mi vida la música siempre fue algo muy importante, siempre estaba cantando en casa: desde Alejandro Fernández, a Marco Antonio Solís y, por supuesto, las canciones de Mecano.

A los 7 años empecé con clases de canto con un entrenador musical y descubrí lo que me gustaba estar encima del escenario. Creo que es algo que traes desde que naces pero que vas construyendo con el tiempo.

¿Qué es lo bueno y lo menos bueno de ser una niña prodigio?

No puedo decir que extraño una vida que nunca tuve. Tengo muchas lagunas mentales de esos inicios de mi vida, tengo pocos recuerdos en el colegio y casi no tengo memoria de mí sin estar encima de un escenario o frente a una cámara.

Lo más lindo es darte cuenta de que puedes hacer lo que sueñas, y creer en ti y que la gente te apoye. Que a los 6 años tu telenovela arrase y hagan una muñeca como tú en Brasil es muy loco pero para mí era normal.

Lo peor, quizá, era perderme cumpleaños y momentos familiares pero nunca lo sufrí. Creo que soy más consciente ahora.

¿Podrías definirme en una palabra cada uno de tus ábumes musicales?

Aunque tengo mucha laguna mental de "Mi globo azul" creo que es el álbum más dulce y auténtico con mi personalidad de niña. Como si llegara alguien con una varita y me dijera que puedo cantar y bailar y hacer lo que quisiera, fue mágico. En cuanto a "Océano", fue un proceso que hice a la par con una telenovela que rodamos en la playa y que definiría como un descubrimiento al interpretar.

"Chiquita pero picosa" lo recuerdo como muy simpático. Y Danna Paola, mi álbum homónimo, el último que hice, lo veo como una metamorfosis muy fuerte.

Vuelves a la música después de varios años sin estar en ella, ¿qué te ocurrió?

He vuelto a la música ahora, después de 5 años de haberme retirado porque no estaba motivada. Había algo que ya no me llamaba. No lo sentía como amor. Era como una pelea interna que me obligaba a preguntarme, ¿ahora qué quiero?

Tenía 17 años y empecé a ser algo más rebelde ya que en mi adolescencia no lo fui. Toda mi vida tuve mucha gente a mi alrededor que manejaba mi carrera, y es bonito, pero hacía lo que me decían. Cuando empecé a descubrir que realmente hay más cosas y que tú puedes dibujar en ellas se fortalecieron las ganas de volver a la música.

Empecé a tomar decisiones sobre mi carrera y mover piezas sobre mi vida: primeros novios, familia, independizarme en Miami... todo me sensibilizó mucho y me hizo querer componer cuando tuviera algo que decir realmente.

Has participado en la BSO de varios proyectos, ¿qué importancia tiene la música en las series?

Siempre me he involucrado en los soundtracks de los proyectos que he estado porque me gusta acompañar de música la actuación, porque así es mi vida.

Así lo he hecho con Élite en la que compuse tres temas nuevos y que suponen también mi regreso a la música en una serie que me ha dado tanto. También estoy pensando ya en componer para otras BSO en las que yo no participe.

¿Qué música escucharía Lucrecia de 'Élite'?

Tengo una playlist (risas) que se llama "Lu vibes" porque me ayuda a crear al personaje. Creo que ella escucharía desde un R&B muy denso hasta un salseo muy reggaeton. Desde Fergie, a Gwen Stefani, Charli XCX... esas serías sus vibras, un pop muy reggaeton. Jamás la vas a ver en un mood Adele porque siempre tiene que estar arriba y a tope para salir empoderada.

... y ¿qué música escucha Danna Paola?

Uno de mis grupos favoritos de toda la vida son My Chemical Romance y No te va a gustar, una banda uruguaya. También Panic at the disco y Coldplay.

Siempre me ha gustado muchísimo Lady Gaga, Ariana Grande, Whitney Houston pero mi top de vida es Beyoncé. Y estoy interesada en la música de Rosalía.

En la actualidad, ¿qué te gusta más cantar o actuar?

No lo puedo separar. No hay nada que me satisfaga más que cantar e interpretar. La música es mi vida, en todo momento estoy tarareando o saco una canción de cualquier palabra, pero la actuación me da la oportunidad de jugar con mi personalidad.

Con Élite he crecido mucho como actriz y por ello no puedo separarme de las dos cosas que más amo.

También has participado en musicales como Hoy no me puedo levantar, ¿qué opinión te merece Mecano?

Para mí es de los mejores grupos que han existido en español. Han marcado mi vida. De las primeras canciones que me aprendí fue Hijo de la luna. Cuando supe que venía a rodar Elite a España fue como redondear un destino con el que soñaba desde pequeña.

Y espero que las nuevas generaciones sepan lo importante que ha sido este grupo. Sobre la polémica de Operación Triunfo y el "mariconez" de la letra que querían cambiar yo opino que jamás debería tocarse y menos para un programa. Se debe tener mucho respeto a algo que lleva años en la industria y ha sido tan icónico.

¿Conoces a algunos de los nuevos artistas que han salido de Operación Triunfo?

Sí, me he puesto al día de todos ellos y me han hablado pero no he tenido el placer de conocerles.