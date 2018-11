Roi Méndez: “La mala suerte está en la vida del artista”

El concursante de Operación Triunfo 2017 con más sentido del humor, y un rollo más surrealista, ha decidido explicar al mundo por qué puede asegurar que “la mala suerte está en la vida del artista”.

El propio Roi Méndez ha explicado un suceso personal que le ocurrió cuando fue a llevar a su chica al aeropuerto y se dejó las llaves de casa en su bolso… la historia da para más pero lo importante es que le ha servido de inspiración para ponerse a investigar en la historia musical y encontrar casos de verdadera mala suerte.

#Pete Best. Era el batería de The Silver Beatles que andaban de gira por Alemania con buenos resultados. Tanto que Emi acabó fichándoles. Pero antes de grabar el primer disco le echaron y entró a sustituirle Richard Starkey, más conocido como Ringo Starr. Ahora puede lamentarse de no haber sido uno de los miembros de los Beatles.

#Brian Jones. Era uno de los chicos de los Rolling Stones al que terminaron echando por su excesivo consumo de drogas. “Imagínate que te echen de los Rolling Stones por drogarte… ¿cuánto se drogaría? Si están todos consumidos… Al final murió en una piscina”, reflexionó Roi.

Brian Jones en 1964 cuando todavía era miembro de Rolling Stones. / Keystone / Getty Images

#Kings of Leon. El grupo estaba tocando en un Festival de Missouri y sólo pudieron hacer tres temas porque apareció una bandada de palomas a lo grande y una de ellas se cagó en la boca de uno de ellos.

#Jason Everman. Puso pasta para grabar el álbum Bleach de Nirvana y no se le devolvieron pero como compensación le contrataron como segundo guitarrista del grupo. No llegó a tocar pero le incluyeron en los créditos. Luego pasó unos meses en Soundgarden pero, finalmente, acabó como soldado del ejército estadounidense.

#Ritchie Valens. En 1959 varias estrellas de rock and roll de Estados Unidos estaban compartiendo una gira que les llevaba por todo el país en autobús. Pero un día se estropeó la calefacción del bus y Buddy Holly decidió alquilar una avioneta. Subieron él y The Big Booper. Había una tercera plaza que se jugaron a cara o cruz Ritchie Valens y otro de los músicos y ganó Ritchie Valens, pero no se puede decir que tuviera suerte. La avioneta se estrelló y murieron todos. Don McLean en su balada American Pie, llamó a ese suceso ‘El día que murió la música’.

Ahora imagínate a Roi contando todo esto… mejor no… dale al play y te darás cuenta de que sólo él lo podía contar así. Y si te quedas con ganas de más, tienes este otro vídeo con una importante lección de geografía.