Cada viernes, la cantante Mimi Doblas pisa el escenario de Tu Cara Me Suena dejando claro que es un artista con letras mayúsculas. Ella canta y baila, regalándonos algunas de las mejores actuaciones de esta temporada del programa. Y es que, como ella misma dijo en un tuit, si “ella no fuese bailarina no podría hacer lo que acaba de hacer”.

Esta semana, la intérprete de Yo ya no quiero ná se enfrentaba a la difícil tarea de ser Christina Aguilera cantando Dirrty. ¡Y sí, ha clavado la actuación! Como siempre.

Acompañada de un increíble cuerpo de baile, Mimi ha clavado la coreografía. ¡Pero no solo eso! También ha conseguido imitar perfectamente los movimientos de la diva estadounidenses: desde el de pelo hasta el de cintura. ¡Impresionante!

La Christina Aguilera de Mimi hace bailar a Chenoa y a Lolita

Además, el equipo de maquillaje ha hecho un trabajo impresionante con ella, dejándola calcadita a la intérprete de Beautiful. Si hasta le recomendaríamos que se dejase esas mechas de principios de los 2000.

El buen rollo que ha transmitido la andaluza ha llegado hasta la mesa del jurado: Chenoa o Lolita no han podido resistirse al ritmo y han acabado bailando. ¡Una locura!

Jordi Coll, ganador de la gala

Pero el gran vencedor de la noche ha sido Jordi Coll. El actor se ha convertido en el mismísimo Rick James cantando Super Freak. Con este temazo, ha convertido en una auténtica fiesta el plató del programa.

Además, en esta séptima gala, Baute se ha quedado a las puertas de ganar. Su actuación como Miguel de Coco ha sido muy aplaudida. El cantante ha cantado Recuérdame a los pies de Lolita y después ha animado al público del plató con Un poco loco. Sin lugar a dudas, una de las mejores actuaciones de la noche.