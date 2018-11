Marta Sánchez y Carlos Baute vuelven con ‘Te Sigo Pensando’

Han pasado, nada más y nada menos, que diez años desde que Marta Sánchez y Carlos Baute arrasaron con Colgando en tus manos. La canción se convirtió en todo un hit, siendo uno de los mayores éxitos musicales en español de primera década del 2000.

Ahora, la madrileña y el venezolano vuelven con Te Sigo Pensando para rememorar aquel hit que ya forma parte de la historia del pop español. De hecho, el tema arranca igual que Colgando en tus manos con Baute cantando “Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo”. Eso sí, esta vez le sigue un “de nuevo”.

Es más, el tema podría funcionar como una segunda parte de la canción de 2008, pues habla sobre una pareja que se encuentra después de muchos años separados y descubren que siguen queriendo estar juntos.

La canción apuesta por un ritmo cien por cien latino donde la guitarra es el principal instrumento. Además, al igual que en la anterior colaboración, Baute y Marta apuestan por un estribillo pegadizo.

El videoclip, producido por La Fabrica del Hielo, cuenta la historia de una pareja intepretada por Marta y Carlos que se vuelven a encontrar. Al parecer, mientras que él trabaja como ejecutivo, ella sirve mesas en un restaurante de carretera. ¡Todo muy americano!

Lo más divertido de todo es que el vídeo acaba con un “Continuará”. ¿Volverán a reunirse Marta y Carlos dentro de diez años?

Marta Sánchez aclaró sus problemas con Carlos Baute

Esta colaboración llega cuatro años después de que Sánchez se sentara junto a Risto Mejide en Viajando con Chester. Allí, la cantante aseguró que solo vio 6.000 euros de Colgando en tus manos mientras que él ganó “muchísimo dinero”.

Tras estas declaraciones, muchos se sorprendieron cuando recibieron la noticia de que Marta y Carlos estaban trabajando de nuevo en una canción. Por eso, la cantante ha aclarado la situación en una entrevista para 20 Minutos:

“Nunca pasó nada grave entre nosotros, me expresé mal. Fue mi enojo porque yo trabajé tanto como Carlos en ese proyecto y no percibí los mismos beneficios, pero fue porque él era el autor y porque me hicieron una mala gestión de management y discográfico”.