Tony Aguilar te invita al Soundcheck Experience de 5 Seconds Of Summer

¡Atentxs fans de 5 Seconds Of Summer! Tony Aguilar te da la oportunidad de vivir una experiencia inolvidable junto a tu banda favorita. De la mano de LOS40, nuestro presentador favorito regala 1 entrada doble VIP para vivir el concierto de 5SOS del próximo lunes 19 de noviembre en el WiZink Center de Madrid como si fueras un/una miembro más de la boyband.

A partir de las 18:00h de este lunes 12 de novimebre y hasta las 19:00h del próximo jueves 15 podrás participar para llevarte el premio de una forma muy sencilla: a través de tu cuenta de Twitter y/o Instagram tendrás que componer un micropoema pensando en tu 'Valentine' (tu gran amor, vamos). ¡Ah! y no te olvides de incluir el hashtag #LOS40con5SOS.

Si no vives en la capital, no te preocupes: el ganador o la ganadora y su acompañante tendrán transporte y alojamiento garantizados. No dejes pasar esta oportunidad y participa.