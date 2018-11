Los rumores cogen fuerza: Rihanna vuelve al dance

¿Echabas de menos a la Rihanna más bailonga? Pues no te preocupes porque todo parece indicar que para su noveno álbum la de Barbados volverá a sumergirse en la música dance.

Lo ha dicho el propio Dj Alesso en una entrevista para Daily Star: "Tenemos amigos en común y he escuchado que quiere hacerse cargo de las listas dance".

Para dicha labor, Rihanna podría aliarse de nuevo con algunos de sus amigos con los que ya ha colaborado en anteriores ocasiones, como Calvin Harris o David Guetta.

Pero por si las palabras de Alesso no fueran suficientes para los fans de RiRi, la propia estrella del pop ha compartido en sus redes sociales un vídeo dándolo todo en el estudio de grabación. Aunque la publicación en cuestión no tiene audio, no parece que Rihanna esté bailando un tema reggae, a juzgar por su actitud.

¿Habrá nuevo We Found Love? Crucemos los dedos.

¿Habrá dos discos de Rihanna en 2019?

A pesar de las últimas informaciones, parece ser que también quedarán satisfechos aquellos fans que prefieren la faceta más reggae de Rihanna.

Y es que hay que recordar que el pasado mes de julio, la revista Rolling Stone aseguró que la cantante de Work estaba trabajando en dos álbumes: uno más centrado en el reggae y dancehall, y otro con un corte más pop.

Ahora toca esperar para ver si en 2019 tendremos doble ración de la diva pop.