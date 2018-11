Primero fueron los pantalones de campana, luego las Spice Girls y ahora estamos a punto de vivir el resurgir de una de las boyband que sentaron las bases de cómo debía ser el modelo de banda musical masculina de éxito (y si no, que se lo digan a One Direction a los actuales CNCO) . Los Backstreet Boys regresan a lo grande con un nuevo disco y una futura gira mundial bajo el brazo.

Parece que el deseo que expresaban Charlie XCX y Troye Sivan en su tema 1999 ("I just wanna go back, back to 1999") se está cumpliendo poco a poco: los 90' están de regreso, y con ellos los grandes iconos de esta época dorada.

Un disco que nace de su ADN

Después de triunfar en Las Vegas con el espectáculo Backstreet Boys: Larger Than Life, que comenzó en 2017 y tiene previsto alargarse hasta el 2019, la banda masculina ha querido dar un paso más y arriesgarse con un nuevo trabajo que llevará por título DNA y saldrá a la venta el próximo 25 de enero.

De este futuro álbum los chicos de Backstreet Boys nos han adelantado dos singles: Don't Go Breaking My Heart y Chances, la canción con la que han demostrado que saben adaptarse a la actualidad musical. El tema está compuesto por Ryan Tedder y Shawn Mendes y llega acompañado de un videoclip donde, por supuesto, hay coreografía incluída (aunque esta vez no de los miembros de la banda).

Regreso al futuro vol.II: Backstreet Boys anuncian nuevo disco y nueva gira

Pero, ¿quién mejor que ellos mismos para explicar el disco? Así se refería Brian Littrell a DNA: "Nuestro nuevo álbum es relamente el futuro hacia donde vamos. Porque mucha gente tiene esos recuerdos y esa nostalgia de los años 90, pero esta nueva música es un nuevo tiempo. Estamos en un buen momento en nuestras vidas. Somos padres, nos sentimos cómodos con lo que soos y eso se traslada al disco canción a canción", y añadía "hay un futuro para nosotros. No somos 'algo que fue': somos algo que todavía será".

La vuelta al mundo en una gira

Como no podía ser de otra forma, el grupo ha querido celebrar su regreso a la actualidad el mismo año que se celebra el 25 aniversario del inicio de su carrera musical por todo lo alto: con una gira mundial (la más grande de la banda en los últimos 18 años ) que llevará por nombre DNA World Tour.

Dentro del itinerario de esta vuelta al mundo se ha confirmado que la banda hará parada en España en dos ocasiones: el 13 de mayo de 2019 en el WiZink de Madrid y el 17 del mismo mes en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Si no te lo quieres perder tendrás que estar atentx, la entradas salen a la venta el próximo 16 de noviembre para el público general, pero en la página oficial de la promotora habrá una preventa exclusiva el día anterior (15 de noviembre).

Los Backstreet Boys no solo son uno de los iconos imprescindibles que marcaron a toda una generación que coreó y bailó al ritmo de grandes éxitos como I Want It That Way o Everybody. Además, la banda americana formada por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Kevin Richardson y Brian Littrell ha pasado a formar parte de la historia de la música.

Por ello, no podemos dejar de alegrarnos por el regreso (al futuro) de este conjunto de capos de la música.