“Miguel Bernardeau está con Aitana Ocaña, está comprobado y yo les vi en la gala de LOS40”

Lorena Castell repasa en YU las revistas del corazón y, esta semana, tuvo que tirar de la portada de la semana anterior porque se había dejado sin comentar la portada que anuncia la relación de Miguel Bernardeau y Aitana Ocaña. “Está confirmado y yo les vi en la gala de LOS40, estaban de la mano los dos”, explicó.

Claro que en lugar de darnos más detalles sobre esta relación, habló de Cepeda con el que también coincidió en LOS40 Music Awards y de Vicente, el ex novio recurrente al que siempre se menciona cuando Aitana cambia de relación. “Aitana está todo el día al teléfono, le arde, está en un momento, como dice Lorena de, con uno, con otro… a disfrutar”, comentaba Dani Mateo.

Pero no fue el único tema que trataron en la sección. Lady Gaga se ha comprado una casa en Nueva York que le ha costado 33,5 millones de euros, de 1000m2. “A mí no me gusta, es muy hortera”, señalaba Castell, “me parece una mala inversión”. Pero no creo que todos piensen lo mismo.

Otro tema fue el hecho de que la Cuore haya puesto a Paris Jackson en su lista de las peor vestidas de la semana. “Le va mal pero no va mal vestida”, reflexionaba la colaboradora al hablar del outfit que había escogido de la nueva colección de Moschino para H&M.

Paris Jackson en la presentación de la colección de Moschino para H&M. / Jamie McCarthy / Getty Images

Y, por último, el culo de Kim Kardashian que lo ha retocado con Photoshop para hacerlo más pequeño y le ha valido un aluvión de críticas. ¿Qué opinan en YU del tema? Dale al play y entérate de todos los cotilleos.