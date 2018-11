Los que se han quedado con ganas de líos de instituto tras 'Élite' pueden pasarse por el King City

Compañeros, Física o Química, El Internado o Élite son series que nos han demostrado que las cosas que pasan en los institutos llevan años interesándonos. Es una forma de acercarnos a la juventud y su forma de pensar e interpretar la vida.

Ahora, los chicos pijos del instituto Las Encinas están de plena actualidad y los actores que dan vida a los jóvenes que estudian en este prestigioso colegio han visto cómo sus redes sociales multiplicaban sus seguidores tras el éxito que han conseguido la serie de Netflix.

Y aunque ya se ha confirmado una segunda temporada, lo cierto es que los ocho episodios de la primera temporada de Élite, pueden saber a poco. Aunque, los que se han quedado con ganas de más líos de instituto y, mientras llega la continuación de Élite, tienen una solución: With me, Amelia.

Se trata de la primera novela de Jessica Cunsolo, una estudiante canadiense que, como hicieran antes otras autoras como Anna Todd, empezó a publicar sus historias en Wattpad. Esta tuvo más de cien millones de lecturas y ahora la publica la editorial Planeta.

Amelia Collins cambia de ciudad para escapar de un oscuro pasado. Solo quiere pasar totalmente desapercibida y acabar el último curso del instituto. Pero... ¿qué pasará realmente con su vida? Descubre «With me. Amelia», de Jessica Cunsolo. 👉https://t.co/NDNxYFhOdo

@AvaViolet17 pic.twitter.com/yyxFS5iOuh — Editorial Planeta (@edit_planeta) 7 de noviembre de 2018

La protagonista es Amelia, una chica que esconde un gran secreto y que llega a mitad de curso a un instituto nuevo donde tiene un primer encontronazo con el chico que más impone de las aulas y, para qué engañarse, el que está más bueno. Un chaval alto y musculoso con cara de pocos amigos... aunque, las primeras impresiones no siempre son buenas.

Poco a poco va haciéndose un hueco en el instituto y entra a formar parte de un grupo de amigos que destacan por su lealtad. Y cuando menos se lo espera, llega el amor a su vida, lo malo es que no puede permitírselo.

Si a estas alturas todavía no te ha picado la curiosidad por saber lo que ocurre en el King City, te dejo 5 buenas excusas para abrir esta novela.

#1. El chico que no es lo que aparenta. Aiden es el chico al que todos temen. Pocos le conocen realmente pero los que son amigos suyos le defienden a muerte. Sí, tiene una vida atípica y problemática que le han hecho madurar más rápido que otros chicos de su edad. Sus responsabilidades marcan su carácter pero... no todo es como parece.

#2. La prota interesante y misteriosa. Amelia llega pisando fuerte. No se amilana ante nada y ante nadie y tiene respuestas para todo. Pero guarda un secreto que no la permite ser ella misma.

#3. La mala malísima. Si en Élite tienen a Danna Paola que da vida a Lucrecia, en el King City está Kaitlyn, una de esas chicas populares con ciertas peculiaridades sociópatas que la convierten en un peligro. Y más si se lía con el mayor enemigo del protagonista.

#4. Secretos. Todo el mundo guarda uno y sólo la confianza y el paso del tiempo ayudarán a ir descubriéndolos. Pero quizás no contarlos pueda acarrearles más de un problema.

#5. Amor y pasión. Como en toda buena novela de instituto, hay una o varias historias de amor de esas que muchos calificarían de ñoñas pero que nos recuerdan a otras como la de A tres metros sobre el cielo. No, aquí no hay tríos, ni contagios de sida, ni relaciones homosexuales... son relaciones más conservadoras pero no por eso menos actuales.

#6. Amistad. Uno de los pilares de un adolescente es su grupo de amigos y aquí tenemos a uno que demuestra que la edad no es impedimento para ser leal. Noah, Julián, Mason, Charlotte o Annalisa se convierten en personas imprescindibles en la vida de Amelia.

#7. Carreras ilegales. Volveos a la historia de Hache y Babi. Allí, él participaba en carreras ilegales. En esta novela también hay algo parecido.

#8. Rivalidad de institutos. Esto es otro de los tópicos de instituto pero que sigue enganchando. Mantener una rivalidad con los alumnos de otro instituto da lugar a muchas tramas donde la pasión no tiene freno.

#9. Vidas complicadas. La vida no es fácil y lo demuestran las diferentes problemáticas que arrastran los protagonistas de esta novela. Huérfanos, hijos de alcohólicos, hermanos drogadictos, padrastros maltratadores, víctimas de acoso... Cunsolo no huye de nada.

#10. Promesa de algo más. Cuando llegas al final lo único que deseas es que enero llegue pronto porque será cuando se lance la segunda parte de esta historia que tiene muchos cabos que atar.