El canto del loco, Amaral, Malú o Shakira… ¿son machistas sus canciones?

Últimamente se habla mucho del Programa Skolae que ha diseñado la Diputación de Navarra y que “inspira el trabajo de los centros y comunidades educativas de Navarra para facilitar a todo el alumnado la posibilidad de aprender a vivir en igualdad”.

Según la definición que se da de este programa es “un proceso que se debe asentar en el conocimiento, la libertad y la capacidad de decidir sobre el futuro sin condicionantes de género, aprendiendo a identificar las desigualdades, a luchar contra ellas y a ejercer el derecho a la igualdad en el ámbito de cada cultura, religión, clase social, situación funcional, identidad u orientación sexual, etc.”.

Pero claro, lo que en teoría suena a las mil maravillas, parece que está trayendo cola por la forma de poner en marcha estos objetivos. Un diputado de UPN, Carlos Salvador, compartió en redes una actividad educativa del programa llamada ‘No me cantes violencias’ en las que se enumera un listado de temas que promueven el sexismo y la violencia de género.

#Skolae.

Esta es la ficha que afirma que la violencia de género se transmite con la música y tal. pic.twitter.com/lghy6FhWOW — Carlos Salvador (@ccsalvador_) 12 de noviembre de 2018

Pero que nadie se limite a pensar en determinados géneros porque el gobierno navarro va más allá. “Pensar que el reggaetón es el tipo de música más sexista en estos momentos, es un error ya que en los distintos estilos musicales existentes también aparece este machismo”, explica la ficha.

Dado que el listado de canciones contiene algunas de las que han formado historia musical en nuestro país, el revuelo que se ha montado ha sido grande. Pero como recoge eldiario.es, el Departamento de Educación de Navarra niega “rotundamente” que se censuren esas canciones en clase. “Es rotundamente falso que propongamos la prohibición de escucharlas”, explica, “se utilizan contenidos de canciones para cuestionar el modelo de hombre y mujer que muestran, si es el que queremos, sano y saludable”.

Dani Martín contesta

Pese a que este programa no es de carácter obligatorio y que el gobierno niega cualquier tipo de censura y prohibición, el revuelo que se ha montado ha hecho saltar a más de uno, entre ellos, Dani Martín que ha recurrido a las redes sociales para exponer su opinión.

Recurriendo a su habitual ironía, da las gracias al Gobierno de Navarra por censurar el tema Contigo de El canto del loco y que está “dedicada al cariño que el público nos hace llegar desde los shows, en las gradas, en la pista o con su acercamiento diario en la calle para mostrarnos lo que les generan. Las letras, emociones y lo que ellos representan para nosotros. Por ahí, por ahí, felicidades, esa es la lucha contra el machismo, ese es el principio de una educación repleta de valores”.

Las letras, emociones y lo que ellos representan para nosotros. Por ahí, por ahí... felicidades, esa es la lucha contra el machismo, ese es el ppio de una educación repleta de valores!! Dani Martín Vaya mierda de machista! Buenos días a todos y a todas! Feliz día — Dani Martín (@_danielmartin_) 13 de noviembre de 2018

No es la primera vez

Algunas de las canciones que aparecen en el listado ya han sido cuestionadas en alguna otra ocasión. De hecho, Sabino Méndez, autor del La mataré de Loquillo y los Trogloditas, ya escribió una carta en El País en 2017 defendiéndola.

"Escribí La mataré en 1987 y creo que fue una de las primeras denuncias del rock español contra el maltrato. Ahora alguien tacha la canción de sexista. Usé la primera persona para meterme en la mente de un maltratador y mostré un cuadro de desequilibrio emocional donde la mujer era la parte centrada y fuerte, mientras que el hombre se colocaba en una posición incapaz de controlar sus emociones, de­sembocando en delirio y violencia", explicaba el año pasado.

Lo mismo le ocurría a Eva Amaral que ya el año pasado, en una entrevista con El Público explicó que la canción Sin ti no soy nada, incluida en la lista, es una composición de Juan Aguirre.

“Habla de un sentimiento muy extremo de dependencia emocional de otra persona y además yo en algún momento también me habré sentido así, o sea, que no tuve ningún problema en hacer mío ese sentimiento y cantarla yo, pero yo no la puedo ver como machista porque no nació de mí, nació de un hombre hablando de eso que él sentía”, explicaba entonces.

Además, insistía en que no ensalzaba ese “modelo de relación”. “Cuando alguien hace una canción hablando de la heroína no quiere decir que esté haciendo un alegato a favor de ella”.