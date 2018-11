De Cepeda a Aerosmith, pasando por Avril Lavigne: todos ellos han estado en El País de las Maravillas

O lo amas o lo odias, no existe término medio para el cuento de Alicia en El País de las Maravillas. Escrito por Lewis Carroll a mediados del siglo XIX, se ha convertido en uno de los cuentos, tanto para adultos como para niños, más famosos de la historia. ¡Y no nos extraña!

El País de las Maravillas, llamado Wonderland en la versión original, está lleno de personajes extraordinarios y magníficas historias que más de 150 años después siguen inspirando libros y películas. Pero también videoclips.

Son muchos los vídeos musicales que beben directamente de las influencias del cuento de Lewis Carroll, cogiendo elementos que todo el mundo reconoce. Y es que, ¿quién no ha visto o leído alguna versión de Alicia en el País de las Maravillas?

De este modo, algunos de nuestros artistas favoritos se han convertido en alguno de los míticos personajes creados por Lewis Carroll. Sin ir más lejos, Cepeda y María Parrado fueron el sombrero Loco y Alicia en su último vídeo No Creo en Nada.

Pero no son los únicos. Ni mucho menos. En LOS40, recopilamos siete videoclips inspirados en Alicia en El País de las Maravillas.

No Creo en Nada

El último ha sido No Creo en Nada, un tema de María Parrado junto a Luis Cepeda. Mientras que la ganadora de La Voz Kids va vestida como Alicia; el ex triunfito va de Sombrero Loco. Incluso los dos acuden a una fiesta del té.

Pero hay más referencias al cuento de Lewis. Desde el reloj que lleva Parrado (una clara referencia al que lleva siempre el conejito blanco que lleva Alicia) hasta la escena donde aparece durmiendo como la protagonista al principio del cuento. Vamos, que las influencias del cuento en el vídeo van mucho más allá de la vestimenta de los cantantes.

Alice

Pero María Parrado no es la única cantante que ha acudido a una fiesta del té de El Sombrero Loco. La princesa del punk, Avril Lavigne también lo hizo en 2010 en Alice. La canadiense fue la encargada de crear la canción original de la adaptación cinematográfica de Tim Burton y, claro, en el videoclip le tocó a ella perseguir a un conejito blanco, bajar por la madriguera y perderse en el bosque.

Por supuesto, también se tuvo que sentar como Alicia en la fiesta del té de El Sombrero Loco. Eso sí, no parecía muy contenta de estar allí.

What You Waiting For?

Otra cantante que se convirtió en Alicia fue Gwen Stefani. Lo hizo en el videoclip de su tema What You Waiting For? Eso sí, la estadounidense fue la versión gigante que se queda atrapada en la casa.

Además, en el vídeo también vemos a la buena de Gwen persiguiendo a una nueva versión del conejito blanco. Esta vez es una bailarina la que se pierde por el laberinto. Pero la artista no solo se mete en la piel de Alicia, también en la de Reina de Corazones. ¿Por qué ser solo la protagonista cuando también puedes ser la villana?

Wonderland

Otra cantante que se metió de lleno en el mundo de Alicia en El País de las Maravillas fue Natalia Kills. De hecho, la propia canción que acompaña al vídeo se llama Wonderland. Vamos, que está lleno de referencias al cuento.

Eso sí, este videoclip es una versión mucho más oscura del cuento, De hecho, en “la fiesta del té” todos las invitadas son mujeres con caretas de conejo. Además, podríamos decir que la represión de la Reina Roja está representada por la policía. Eso sí, a diferencia de Alicia, Natalia Kills si pierde la cabeza literalmente al final de este vídeo.

Sunshine

Uno de los grupos más famosos de todos los tiempos, Aerosmith, también tienen una canción inspirada en el cuento de Carroll: Sunshine. Por supuesto, en el videoclip también vemos el famoso mundo de Wonderland.

En él, Steven Tyler sigue a Alicia. ¿Su propósito? Nada más y nada menos que ayudarla ante todo el tipo de terrores que encuentra en aquella tierra.

Don’t come Around Here No More

Quizá el tema de Petty And The Heartbreakers no tenga nada que ver con el clásico de Lewis Carroll, pero el videoclip sí. De hecho empieza con una versión moderna de la oruga: el bajista tocando y fumando una cachimba encima de una seta.

Además, en este videoclip vemos una de las versiones más oscuras de El Sombrero Loco, pues al final del todo se termina zampando a Alicia como un pastel.