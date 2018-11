Confirmado: Aitana estará en los Latin Grammy 2018

La industria la reclama, las marcas la necesitan y los eventos musicales más importantes la quieren de una u otra forma. Aitana se ha convertido en una de las artistas más demandadas del panorama español, pero también del latinoamericano.

Y es que la segunda finalista de OT 2017 ha sido invitada ni más ni menos que a los Latin Grammy 2018. Así lo ha confirmado la propia cantante a través de su cuenta de Instagram.

"¡Que me voy a Las Vegas! Me enteré hace poco que me habían invitado a los Latin Grammy para presentar un premio. Estoy muy agradecida", explica la intérprete de Teléfono en un 'story' de la red social.

Aitana será una de las entregadoras de la fiesta latina de la música, a la que acudirán estrellas de la talla de J Balvin, Carlos Vives, Sebastián Yatra, Nicky Jam, Will Smith y Maná, entre muchos otros.

El 'Tráiler' de Aitana, cada vez más cerca

Aitana no para. Su agenda no tiene un hueco libre, y menos que va a tener cuando se produzca el esperado lanzamiento de Tráiler, su disco debut.

Se trata de un EP de seis canciones que incluirá Teléfono, su primer single, y Vas a quedarse, una balada que será el segundo sencillo de la cantante.