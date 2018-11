Lorde carga contra Kanye West por "robarle" el escenario

Lorde ha atacado directamente a Kanye West y Kid Cudi por el escenario que han utilizado en su primer concierto juntos como KIDS SEE GHOSTS.

La neozelandesa ha publicado varias historias de Instagram en las que se queja de la excesiva inspiración que el rapero y cantante de hip hop han tomando del diseño de su escenario durante el Coachella del año 2017 y su gira Melodrama.

Christopher Polk/Getty Images for Coachella

Kanye West y Kid Cudi han dado este fin de semana su primer show en conjunto en el festival Camp Flog Gnaw de Tyler, the Creator en Los Ángeles. Es allí donde ambos artistas han utilizado una efectista puesta en escena en la que una caja de cristal volátil ha tomado el gran protagonismo de la performance.

Este diseño no sólo ha llamado la atención de Lorde, si no que ha molestado y mucho por el parecido más que razonable a la caja de cristal que presentó para su última gira,

Por eso, Lorde no ha dudado en tachar a los raperos de ladrones: “estoy orgullosa del trabajo que hago y me halaga que otros artistas se sientan inspirados por él, hasta el punto que decidan probarlo por sí mismos, Pero no robéis, no a las mujeres ni a ninguna otra persona, ni en 2018 ni nunca”.

Detalle de las historias de Instagram de Lorde.

Estas son las palabras que ha escrito a través de Instagram, unas declaraciones de las que todavía no se han hecho eco ni Kanye West ni Kid Cudi. Sea como sea, hay que recordar que Es Devlin ha trabajado con todo estos artistas. De hecho, el escenógrafo ha estado de la mano de Kanye desde 2006. Tanto es así que durante su gira Saint Pablo Tour, West también incluía un escenario flotante.

A pesar de todo, la caja de cristal como tal sí ha aparecido por primera vez en la gira de Lorde. A ver cómo sigue la historia, porque ya sabemos que el rapero no se calla una.