‘La nana del camino’, una de las canciones más emotivas de Antonio Orozco

Hace algo más de un mes Antonio Orozco compartía una foto con Dani Rovira. “Maquinando toda la tarde con el master Dani Rovira, quien dijo Imposible”, escribía junto a la imagen. Y no daba más detalles pero ya nos dejaba claro que algo se estaba cocinando.

Ahí quedó la cosa y ahora volvemos a verles juntos durante la promoción de Todos los caminos, una película documental de Paola García Costas dedicada al Síndrome de Rett. Se trata de una enfermedad rara, una patología del desarrollo neurológico que afecta a la comunicación entre las neuronas.

Martina es una niña de 5 años que padece esta dolencia y su padre, Paco, junto a Dani Rovira, un entrenador y un bombero, cogió la bicicleta para recorrer los 1500 km que separan Barcelona de Roma. Un viaje muy especial con el objetivo de acudir a una audiencia con el Papa Francisco y, sobre todo, de hacer visible lo invisible, esta enfermedad tan desconocida para muchos.

Orozco no cogió la bicicleta pero sí puso todo su talento al servicio de este proyecto y compuso La nana del camino, la canción principal de esta emotiva película que combina la dureza de un padre que lucha por su hija con las anécdotas divertidas que se dan en un viaje de estas características.

“Que la meta es el camino”, esa es la frase de Orozco a la que recurre la directora sevillana para explicar lo que ha sentido con este proyecto. “Creo que he aprendido a darme cuenta antes de dónde está la verdad”, explicaba en El mundo, “todos tenemos problemas y son legítimos, pero cuando se conoce una historia como la de Paco, es una catarsis. Ellos nos enseñan. Y también he aprendido que se habla muy poco de la infancia, está muy olvidada”.

La película se presentó en el Festival de Cine Europeo de Sevilla pero no llegará a taquilla hasta enero y será entonces cuando podamos ver el videoclip de la canción que ha compuesto e interpretado Orozco.

Un músico solidario

No se puede negar que a Orozco no le sobra el tiempo. Está recorriendo el país con la nueva temporada de Único, ese espectáculo que es más que un concierto y del que hay que mantener secretismo para no estropear la sorpresa.

Además, está en pleno rodaje de la nueva temporada de La Voz donde, una vez más ejercerá de coach, en esta ocasión con su amigo Pablo Lopez, y los dos nuevos fichajes: Paulina Rubio y Luis Fonsi.

Y que conste que Todos los caminos no es su única incursión en el cine en los últimos tiempos. También le hemos podido ver con su casi hermano Pablo Lopez componiendo Igual que tú en lo que es su primera colaboración musical. Se trata del tema que podremos escuchar en la versión animada de El Grinch que se estrenará el 30 de noviembre.

Y no, ahí no paran sus proyectos porque, Orozco es un músico comprometido al que le gusta ayudar siempre que puede a diferentes causas. Por eso, se ha apuntado al concierto de Jarabe contra el cáncer y podremos verle junto a Pau Donés y otros amigos el próximo 12 de diciembre en la sala Luz de Gas de Barcelona. ¿Le queda tiempo para algo más?