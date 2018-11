Alfonso, África y Damion ya tienen favorito para ganar OT 2018

Cada semana se va marchando un nuevo concursante de la Academia de Operación Triunfo 2018. El primero en vivir esa experiencia fue Alfonso. “Al principio es un poco shock porque antes de entrar es como que te conocen la familia y la gente de tu trabajo y cuando sales, es como que en la estación te piden autógrafos y fotos. Es muy guay pero la verdad es que cuesta un poco adaptarse al principio”, confesaba en YU.

“Al principio se lleva muy bien porque dices, fui el primero pero fue una experiencia muy bonita. Pero según van saliendo tus compañeros lo vas pensando y dices ‘buah, salí demasiado pronto’, quisiera estar mucho más tiempo”, añadía sobre sus primeras impresiones.

Pero tras ese período de adaptación empiezan a disfrutar de la vida post Academia y ahora, como dice África, están “de maravilla”. La que fue segunda expulsada asegura que “lo mejor es estar dentro en sí, el aprendizaje y las cosas increíbles que pasan allí y los compañeros”.

Claro que no todo es de color rosa. Entre lo peor está “no tener comunicación con el exterior y, en mi caso, lo de la comida no lo llevaba muy bien, era demasiado ‘diet’ para mí”, ha asegurado África, “se come demasiado bien, yo quería una pizza con su buen queso”.

Lo que no sabían era la repercusión que estaba teniendo el programa. “Cuando estábamos dentro decíamos, ‘buah, es que este programa no lo está viendo nadie este año’. Realmente pensábamos 100% eso, pensábamos que nadie lo estaba viendo. No pensábamos para nada lo que hacíamos dentro y claro, cuando sales… qué fuerte, en plan ‘mira los memes’, super divertido verlo desde fuera”, admitía África.

La vida antes de OT

Damion era músico callejero. Empezó tocando en la calle en Tenerife y luego siguió en Madrid. “Cuando lo hice por primera vez, en Tenerife, era más de tienes 17 o 16 años y estás con los amigos y dices, a ver qué coño hacemos. No sabía tocar la guitarra… Le cogí el rollo porque me lo pasaba muy bien”, contaba.

Pero luego se fue a Madrid y continuó, “en el metro ganas menos porque la gente está pendiente de coger un metro y no está pendiente del chico que está cantando. Ganas unos 30 euros en una hora. Si subes a la calle, a Preciados, un sábado, que la gente se para más, tal vez llegas a 50 euros”.

África, sin embargo, no tocaba en la calle sino que cantaba ópera en el Teatro Real. “Cuando era pequeñita”, admitía, “como estaba en un coro hacíamos óperas en el teatro Real. Experiencias increíbles pero hace tanto tiempo que se me ha olvidado casi todo"”

Alfonso, sin embargo, estudiaba comunicación social en su país antes de venir a España y trabajar año y medio como carnicero. “Una oportunidad de curro muy bueno”, aseguraba. Pero en su país tenía un tema promocional que, “por cierto, ahora estuvo por ahí rulando. Tenía 15 años y verlo ahora fue como ‘madre mía’”.

Si les preguntamos por sus favoritos para ganar este año, África y Alfonso apuestan por Natalia, “porque a Noelia me la han sacado y no puede ser”, añadía el venezolano. Damion, sin embargo, apuesta por Julia y si no puede ser, Natalia.

En cuanto a su relación dentro de la Academia, reconocían que era muy buena pero si hubo o no líos entre ellos, como quería saber Dani Mateo, África lo dejó claro: “Nos metíamos todos en la cama de todos… pero no en plan como os estáis imaginando”.

