Haruki Murakami: 7 excusas para acercarse a 'La muerte del comendador'

Haruki Murakami se ha convertido en uno de los autores de este siglo con más prestigio y reconocimiento y todo gracias a novelas como Tokio Blues, Kafka en la orilla o After dark que han hecho creer a muchos que el japonés sería un digno ganador del Premio Nobel de Literatura. Y aunque no se le sitúa en el mundo de la ciencia ficción, bien podría porque lo suyo es inventar realidades oníricas y fantasiosas que nos llevan a replantearnos nuestro existir y la manera de enfrentarnos a él con visiones que rozan lo paranormal.

La muerte del comendador es su última novela y la ha dividido en dos partes. Y podría recomendarte leer la primera, que es la que ya está publicada pero, después de haberla terminado, casi te diría que esperases a enero, cuando se publique la segunda parte para no tener que sufrir la tortura de la espera. Es como cuando te enganchas a una serie y se acaba la temporada dejando las tramas en lo más alto pero todavía no se ha rodado la siguiente. Eso ocurre con esta novela que nos deja con el ansia de conocer el desenlace. Pero habrá que esperar.

La muerte del comendador se publicó en su país de origen en 2017 y, en tan sólo un mes, alcanzó el millón y medio de ejemplares vendidos. Puede que estas cifras no te convenzan pero te dejo 7 excusas para acercarte a ella.

#1. Novela extensa. El autor reconoce que no sabe la extensión que tendrá su trabajo hasta que no está metido en la historia. En este caso vuelve al formato extenso con una novela dividida en dos partes. “En el ámbito musical, por ejemplo, debe recordarse que Wagner nunca escribió sonatas para piano y que Debussy no compuso jamás sinfonías, y sin embargo, eso non les resta valor alguno como compositores. Lo importante es la calidad de cada una de las piezas”, reflexiona Murakami, que ha bordado su última composición.

#2. Homenaje al Gran Gatsby. El personaje de Francis Scott Fitzgerald está presente en la fascinación que le despierta al protagonista la figura de su vecino, un hombre rico, de aspecto distinguido, cuya fortuna tiene un origen intrigante y cuya fastuosa residencia el pintor observa desde la lejanía con la misma ensoñación que embargaba a Nick Carraway al contemplar la mansión de Jay Gatsby al otro lado de la bahía de West Egg en Long Island.

#3. Música como protagonista. Hay un cuadro misterioso que el protagonista descubre en la casa que ha alquilado, pintado por su anterior inquilino. Un cuadro inspirado en la ópera Don Giovanni de Mozart y es que, como en otras ocasiones, en la obra de Murakami la música clásica y el jazz tienen una presencia que la convierten en una protagonista más de la historia.

#4. Reflexión artísica. El arte es protagonista de esta novela en la que se plantea el origen de la inspiración, la frustración que se genera cuando no llega, la capacidad de una obra para hacernos sentir o no, la búsqueda de un estilo personal... sin ir más lejos, un cuadro, La muerte del comendador, da título a la novela y tiene un gran protagonismo en la historia.

#5. Mujeres imprescindibles. Aunque los grandes protagonistas de esta novela son hombres, podríamos señalar a tres mujeres clave para el desarrollo de los misterios que la envuelven. Komichi, la hermana del pintor que murió cuando era una adolescente. Yuzu, su mujer durante seis años que le ha pedido el divorcio. Y Marie, una joven que aparece hacia el final del libro que promete ser una pieza importante del puzzle paranormal que ha creado el autor.

#6. Misterios sin resolver. Un amuleto en forma de pingüino que no sabemos qué significa. Un cuadro del que no sabemos su significado real. Un pozo que no tiene explicación a su existencia. Una aparición que dice ser una idea que toca una campana budista. El retrato de un hombre sin rostro. La inquietante vida de un vecino que se convierte en amigo... muchos misterios de los que seguimos esperando respuesta.

#7. Censura. La obra no se ha librado de la polémica en China donde el Tribunal de Artículos Obscenos de Hong Kong, tras calificar la novela de 'indecente' por alguna escena sexual explícita, ha prohibido su venta a menores de 18 años y ha obligado a añadir una advertencia en la cubierta de todos los ejemplares. Y ya se sabe que todo lo que se prohíbe despierta un mayor interés.