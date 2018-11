2 de 7 De nacionalidad británica y padre paquistaní. El ex integrante de One Direction ha reconocido en más de una ocasión el acoso racista y étnico al que está sometido en las redes sociales. Hace unas semanas, acusaron a su novia Gigi Hadid de racista, y el británico no dudó en salir en su defensa. Pero las redes volvieron a inundarle de comentarios ofensivos. "Me llaman ignorante cuando a la mínima dicen que soy un terrorista. El racismo va en contra de mi naturaleza, así que no intentéis educarme".