Se estrena el documental de Coldplay que repasa toda su carrera

A head full of dreams es el documental que ha seguido a la banda Coldplay a lo largo de sus veinte años de existencia. Mat Whitecross es el director de este épico documental que abarca desde los primeros años de la banda liderada por Chris Martin hasta el día de hoy.

La cinta se emitirá en algunos cines seleccionados a partir del 14 de noviembre y estará disponible a partir del 21 de noviembre dentro de Amazon Prime Video.

Staying Alive, Us against the world y Don't panic son, además, los títulos de las tres canciones inéditas que el grupo también ha presentado – y que están disponibles en Amazon Music – a la vez que esta antología en imágenes de su carrera.

Mat Whitecross, director del largometraje, conoció a los integrantes de Coldplay durante sus años de universidad antes, incluso, de que se formara la banda.

La cinta culmina con imágenes inéditas del A head full of dreams, el último tour de la banda, que en su día fue certificado como la tercera gira más importante de todos los tiempos.

Un regalo para los fans en salas seleccionadas.