Así han sonado todos los Números 1 de la lista de LOS40 en noviembre

Han transcurrido 52 años desde que conocimos el tema que inauguró la Lista de LOS40 del mes de noviembre: Black is Black de Los Bravos, quienes además lo fueron durante tres semanas consecutivas. El año 1966 vio nacer al repertorio de los éxitos, no solo nacionales, sino también a nivel mundial.

Artistas de la talla de Stevie Wonder, Mecano, Tina Turner e incluso Mick Jagger han pasado por el primer puesto de nuestra lista para deleitar al público español con sus mejores hits en este mes de noviembre. Unos hits que, por ende, solo necesitan sonar unos segundos para que cualquiera que los escuche comience a tararearlos. Por ello, hemos decidido recopilar los mayores hits de este mes en una lista exclusiva para ti, desde 1966 hasta 2018. 52 años de éxitos sin pausa.

Éxitos de todos los géneros y estilos. América, América de Nino Bravo e incluso You’re The One That I Want de John Travolta y Olivia Newton-Jon. Todos estos temas se convirtieron en el rey de la música de nuestro país durante semanas completas.

Los éxitos de ayer y de hoy

Todos estos artistas mencionados anteriormente forman parte de la historia de la música como verdaderos referentes para las futuras promesas. Muchos de los que una vez alcanzaron la primera posición de la Lista de LOS40, han seguido sorprendiéndonos hoy en día con sus nuevos proyectos.

Este es el caso de Alejandro Sanz, quien a través de Pisando Fuerte en noviembre de 1991 consiguió ingresar en esta lista y que actualmente ha repetido con Déjala Que Baile junto a Melendi y Arkano. Un Melendi que, por cierto, fue el rey por primera vez en noviembre de 2008 con Violinista en tu tejado.

Calvin Harris, Rihanna y Pablo Alborán son otras de las voces que sonaron en el número uno en noviembre de hace unos años y que ahora repiten con sus más recientes hits.

Pero lo cierto es que la música nunca muere. Always de Bon Jovi, Honey de Mariah Carey, Blue Jean de David Bowie y I Just Called to Say I Love You de Stevie Wonder también se convirtieron en los protagonistas de la semana en el mes de noviembre de la historia de nuestra lista. Una lista que nació en 1966 y que a día de hoy se ha convertido en el referente del gusto de los melómanos.

Dale al play, cierra los ojos y vuelve a los clásicos que un día te hicieron vibrar.