Sam Smith se vuelve a poner los tacones rojos para bailar al ritmo de Gloria Estefan

Desde que en 2014 Sam Smith reveló, públicamente, su condición sexual, no ha hecho más que reafirmarla. Uno de los objetos que ya se han convertido en una especie de fetiche para él son los tacones rojos que le hemos visto lucir en más de una ocasión. Ya lo dijo en una entrevista con The Sunday Times: “No sé cuál es la etiqueta pero me siento tan mujer como hombre”.

Y es por eso que no tiene ningún tipo de reparo en ponerse un body de danza de cuerpo entero con sus zapatos rojos de tacón y una falda negra de inspiración flamenca. Lo ha hecho en la terraza de la casa en la que está alojado en Sidney.

Y no contento con eso le ha dado el play para que empezase a sonar Conga, una de las canciones de más éxito de Gloria Estefan en su época de Miami Sound Machine. El ritmo adecuado para el atuendo que el cantante había elegido para ponerse a bailar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sam Smith (@samsmith) el 12 Nov, 2018 a las 10:38 PST

Sam Smith se encuentra en Sidney porque está de gira por Australia. Precisamente en esa ciudad se encuentra una de sus tiendas favoritas como confesó en esa misma entrevista. House of Priscilla es una tienda de drags, “¡oh, Dios mío!, quería comprarlo todo: tacones, vestidos…nos lo pasamos genial”.

Y es que el vestuario tradicionalmente femenino ha formado parte de su armario desde muy joven. “La gente no lo sabe pero cuando tenía 17 años recuerdo que me obsesioné con Boy George y Marilyn y todo eso… hubo un momento en mi vida en el que no era dueño de una prenda masculina. En la escuela usaba maquillaje todos los días, pestañas postizas y llevaba leggins con Dr. Martens y enormes abrigos de piel y eso durante dos años y medio”, contaba.

Y lo de los tacones se le ha quedado, no hay más que ver su Instagram para ver que son parte casi de su día a día. “Me encanta un tacón. Tengo un montón de tacones en casa”, confirmaba en la entrevista.