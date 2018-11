Ariana Grande consigue con ‘thank u, next’ su mayor éxito musical, ¿cuáles son las razones?

Ningún fan de Ariana Grande hubiese imaginado, hace apenas un mes, que su artista favorita alcanzaría su mayor éxito musical con un single inesperado. Sin embargo, Ariana lo ha conseguido: thank u, next ha entrado directamente al Número 1 de Billboard Hot 100.

Este logro significa varias cosas:

Ariana ha destronado a Girls Like You de Maroon 5 con Cardi B , que llevaba 7 semanas en lo más alto.

, que llevaba 7 semanas en lo más alto. Con este single, Ariana consigue la entrada número 35 en la lista Billboard , pero sólo con thank u, next ha logrado el Númro 1 en singles (hasta ahora su mejor posición la había conseguido con Problem junto a Iggy Azalea , que había sido Top 2).

, pero sólo con thank u, next ha logrado el Númro 1 en singles (hasta ahora su mejor posición la había conseguido con Problem junto a , que había sido Top 2). Ariana consigue ser la primera mujer en tres años en llegar directamente al Número 1 en esta lista. No lo conseguía una mujer desde Adele y su Hello el 14 de noviembre de 2015.

1 en esta lista. No lo conseguía una mujer desde y su Hello el 14 de noviembre de 2015. Además, Ariana es la primera cantante mujer que alcanza el TOP 1 como solista desde que Cardi B lo consiguiese el 21 de octubre de 2017 con Bodak Yellow.

Además, la artista ha llegado al Número 1 también en Reino Unido, Irlanda o Canadá.

Todo esto gracias a las millonarias cifras de descargas y reproducciones en las plataformas en streaming. 55,5 millones de reproducciones sólo en Estados Unidos y 81,000 descargas vendidas durante la semana. Una bomba, vamos, y encima sin haber estrenado el videoclip.

¿Cuáles son las posibles razones por las que Ariana ha conseguido su mayor éxito musical con thank u, next?

Es un tanto extraño, a priori, que Ariana haya apostado por lanzar un nuevo single en lugar de seguir promocionando otros incluidos en su último álbum, Sweetener. Sin embargo, a juzgar por la tímida repercusión que ha tenido el disco, no es raro que la cantante haya querido lanzar un dardo a la industria y apostar por algo inédito.

Respecto a las cifras de venta, Sweetener sí logró varios Números 1 en las listas de álbumes más vendidos en su primera semana, pero después el disco se ha ido desinflando convirtiéndose en uno de los trabajos con menos trascendencia de la cantante. De hecho, a nivel de ventas, Sweetener es el trabajo más flojo de la joven.

Singles como no tears left to cry, breathin' o god is a woman han obtenido resultados notables, pero no ha sido hasta thank u, next cuando Ariana ha dado su gran golpe musical. Otra de las razones es el contenido del tema.

Contra todo pronóstico, Ariana decidió romper hace unos meses con Pete Davison, una relación en la que parecía que todo iba genial e incluso a la que dedicó un tema en Sweetener. La ruptura, sumada al repentino fallecimiento de su ex Mac Miller, han hecho que Ariana Grande haya decidido apostar por una letra dirigida a los novios que ha tenido: "gracias, siguiente".

Muy probablemente esta sea otra de las razones de su éxito: una letra empoderada en voz de Ariana Grande, un icono de una generación de jóvenes que luchan por ser independientes y dar protagonismo al poder de la mujer.

Por otro lado, el medio tiempo de la canción y la melodía del tema invitan a una escucha continuada y repetida. Si bien thank u, next no es un tema que entre directamente como Into you, sí que se convierte en una canción que crece y gana con las escuchas. El propio Justin Bieber así lo ha reconocido.

Thank you next is a bop. My favorite song. Least this song is smash. Fire — Justin Bieber (@justinbieber) 8 de noviembre de 2018

Además, hay que añadir que el lanzamiento sorpresa del single ha jugado a su favor: se ha convertido en viral y todo el mundo ha hablado de thank u, next.

¿Preveía Ariana semejante éxito? Quizá no, pero lo que está claro es que gracias a esta canción la cantante va a incrementar notablemente la cifra de ventas de entradas para su próxima gira.