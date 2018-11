Robbie Williams, la última estrella en tener residencia en Las Vegas

Britney Spears, Lady Gaga, Celine Dion…¡Y Robbie Williams! El último artista en sumarse a tener su propia residencia de conciertos en Las Vegas ha sido el cantante de Angels.

Los conciertos empezarán a partir de marzo de 2019 y en ellos cantará sus principales éxitos: desde Feel hasta Rock You, pasando por Let Me Entertain You. El artista ha prometido un show inolvidable con el que dejará a los asistentes con la boca abierta.

De hecho, ha publicado un vídeo en sus redes sociales diciendo lo emocionado que se encuentra con esta serie de conciertos:

“Estoy emocionado de seguir los pasos de algunos de los artistas más conocidos de todos los tiempos, es un sueño hecho realidad. No puedo esperar”.

De este modo, Robbie estará en el Resort Wynn de Las Vegas justo cuando concluya su gira mundial The Heavy Entertainment Show Tour 2017-2018.

Ha tenido que cancelar su concierto en Buenos Aires

Por ahora, Robbie se encuentra al otro lado del Atlántico, recorriendo America Latina. Por desgracia, uno de sus últimos conciertos, el que tenía lugar en Buenos Aires, ha tenido que ser cancelado.

Robbie se ha disculpado con sus fans argentinos, explicando que la cancelación ha sido debido a la falta de elementos de seguridad. Debido a las condiciones climáticas de la capital argentina, seguir adelante con el concierto implicaría un gran riesgo para su equipo y para el público.

Además, el británico ha asegurado que se encontraba “completamente destrozado” y que trataría de “organizarse para volver” aunque “obviamente es muy pronto para decidir cuándo será”.