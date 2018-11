Noemí Galera: “Les quiero como se quiere a una mascotilla” (en versión Joaquín Reyes)

Si hay un momento que ha marcado esta semana la Academia de Operación Triunfo ha sido la bronca que su directora, Noemí Galera, les echó a los concursantes tras la huelga que protagonizaron porque les habían retrasado la hora de apertura de sus habitaciones en un intento por alargar el contenido del canal 24 horas.

Y claro, como todo el mundo ha estado hablando de esto en los últimos días, a Noemí Galera no le ha quedado más remedio que pasarse por YU para dar su opinión. Bueno, en realidad ella estaba muy ocupada y no ha podido acudir, pero para eso estaba Joaquín Reyes.

“Me tienen hasta el moño porque el otro día les tuve que echar una buena pelotera. Porque, ¿qué hacen? Hacen lo que les da la gana y se ponen a cantar y luego dicen ‘me voy a la habitación a hablar de mis cosas’…una mierda. Y lo estaba viendo y se me estaba poniendo muy mala Virgen y empecé papapá papapá… y les dije que si se creían los Rolling Stones… Me inventé unos tuits que, por cierto, eran todos falsos, los escribí en un minutitio y les dije ‘sois unos niñatos, estáis desaprovechando el tiempo, os creéis que la vida es jijijo…”, la vida es muy dura y les dejé macerando”, relató. Pero la historia no acabó ahí.

“Estaba como una alimaña detrás de un store y empezó una ‘es que yo tengo mucha presión’ y yo estaba en plan ‘que llore, que llore’… y ya cuando salí estaba como la seda y seguí dándoles caña”, continuó contando.

Parece ser que la cuestión es que los chicos prefieren dejar los comentarios sobre su vida privada para las habitaciones y no exhibirlas en público, algo que no le viene bien al programa. “Estos chavales están resabiados y llegan, cantan, ensayan, más o menos, y luego ‘me voy a la habitación, hablamos luego’. Tú vete a esa sala que tenemos a rajar, a hablar de tu noviete, de tu novieta, de tus miserias, de tus rollos, tus problemas de chichinabo y cuéntaselos al resto de la gentecilla y échate unas lagrimillas”, explicó la nueva versión de Noemí Galera.

“María es la peor, esa que empieza ‘hay que relativizar’, ¿qué relativizar ni qué mierda vas a relativizar tú? Ponte a llorar que cuando salgas vas a tener una carrera de mierda. Ponte a llorar que cuando salgas se van a olvidar de ti desde el minuto uno. Olvídate de las firmas si tú no vas a firmar ni el bonometro…”, continuó ya sin ningún tipo de filtro.

Pero, parece que al final todo se fue solucionando. “Al final se recondujo porque yo les dije que les quería. Pero les quiero como se quiere a una mascotilla”, terminó diciendo.

Y claro, como no todos los días se tiene en el programa a la directora de la Academia de Operación Triunfo, Dani Mateo le pidió que mandara un consejito a todos los yusers. Dale al play y escucha lo que dijo, no tiene desperdicio.