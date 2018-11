Romper con amigos: cuatro consejos para decirle adiós a un amigo tóxico

Imagínate esta situación: quedas con tu amigo, hacéis el típico plan, pero siempre acabas con una sensación rara. No te escucha, te hace comentarios que no te gustan, te trata un poco raro... No sabes por qué, pero siempre acabas teniendo esa sensación agridulce que te hace dudar: ¿realmente quieres seguir quedando con esa persona o en realidad te gustaría dejar de verla?

Si te suena esa historia, tengo algo que decirte: No te dejes llevar por la inercia. Si no va, no va. Es probable que estés frente a una relación tóxica y no quieras darte cuenta.

¿Tienes decidido romper con esa amistad que te está llevando por el camino de la amargura? Estos tres consejos te van a ayudar.

- Reconócelo: Empieza por admitir que esa relación no te compensa. Hazte la pregunta siguiente: ¿qué pasaría si no volvieras a saber nada de esa personas? ¿Te dolería mucho o sería mejor para ti? Si optas por la segunda opción: todo está más que claro. No tiene sentido que os sigáis viendo. No caigas en la típica excusa de que es que hace demasiado que os conocéis...

- Sé directo: Hazle entender que no quieres seguir manteniendo el contacto. Ojo: se puede ser sincero sin herir al otro. Díselo claro, pero no seas cruel tampoco. Expicale por qué, pero mantente porque es probable que no acepte tu respuesta e intente darle la vuelta.

- Acepta que puedes tener algunos sentimientos contradictorios: Queramos o no, se trata de una pérdida. Así que, después de dejar una amistad, es normal que te sientas un poco triste. No lo rechaces, acepta y entiende por qué te está pasando esto. Al poco esos sentimientos desaparecerán y te empezarás a sentir mejor.

- Rodéate de nuevas personas positivas: Una vez hayas terminado esta relación, tendrás más tiempo para pasar con otras personas. Ahora, elige bien. Encuentra a personas saludables y positivas con quienes quieras pasar tiempo. Sincérate con ellos y encuentra el apoyo que necesitas.

El dicho de que: ''los amigos son un tesoro'' o ''los amigos son la familia que se elige'' está muy bien, pero no siempre es cierto. De hecho, muchas veces nos la lían sin esperarlo. Y si no, mira el vídeo en el que la gente nos cuentan cuál ha sido la mayor putada que le ha hecho un amigo. Por lo menos, te vas a echar unas buenas risas.