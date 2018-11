Manuela Vellés: “Todo lo que veas natural en el cine, lo verás natural en tu vida”

Cuando Marcos decide internarse en una institución mental para tratar su problema de alexitimia derivado de un trastorno por estrés postraumático, conocerá a Luna, una psicóloga que también está rota por dentro, que lo ayudará a superar el peor trago de su vida como bombero.

Ese es el arranque de Alegría Tristeza, la nueva película de Ibón Cormenzana (productor de Blancanieves) que cuenta con Roberto Álamo en el papel de Marcos, Manuela Vellés en el de Luna y una espectácular Claudia Placer en el de Lola, la hija pequeña del protagonista que sufre tanto o más que su padre esa incapacidad, llamada alexitimia, de discernir entre las emociones y de expresarlas.

Una película que representa la enfermedad mental tras sufrir un shock insuperable por los medios de uno mismo y que llega ahora a los cines. Alegria Tristeza resulta, cuanto menos, innovadora y levanta ese velo de vergüenza sobre los trastornos mentales. Hablamos con Manuela Vellés para que ella misma nos contara lo más interesante de este largometraje.

Hola, Manuela, cuéntame quién es Luna.

Pues Luna es una psicóloga que va a ayudar a Marcos, el protagonista de la película, a volver a sentir. Es una mujer que dedica su vida a los demás, que está muy volcada en su trabajo...

¿Te has preparado de alguna manera especial para interpretar a una psicóloga? ¿Has trabajado con especialistas?

Sí, a mí el mundo de la psicología me ha interesado siempre, la mente humana. También para hacer personajes, ¿no? Meterte en la piel de otros. Por todo eso para mí esta película era una oportunidad muy bonita porque es una película que habla de las emociones que es uno de los temas que más me pueden a mí inquietar. Mi mejor amiga es psicóloga, he tenido gente cerca que me ha ayudado a preparar el personaje, hemos estado en hospitales psiquiátricos... La complicación del personaje estaba en tratar un tema complicado como son los trastornos de la mente, pero de una manera muy respetuosa. Todo el mundo tiene gente cerca que conoce, la mayoría del tiempo ha sido un tabú y ahora ya se puede hablar más fácilmente.

¿Es bueno que visibilicemos la salud mental?

Todo, todo es necesario y creo que esto también. El cine es una ventanita al mundo. Este año también hay películas que hablan de la homosexualidad de las gitanas. Todo lo que veas como natural en el cine vas a permitirte verlo como natural en tu vida. Esta película también habla de no dar un portazo a las emociones cuando están porque es mentira, ¿no? No hay que hacer que estás bien si no lo estás. Es una invitación a sentir y a vivir los procesos de las emociones que son necesarios.

Manuela Vellés: “Todo lo que veas natural en el cine, lo verás natural en tu vida”

¿Tú sabías algo previamente del trastorno que tiene Marcos?

Yo como tal no conocía la alexitimia pero cuando me explicaron lo que era conozco a mucha gente así. Hay datos que dicen que el diez por ciento de la población padece este trastorno en mayor o menor medida. Todos hemos conocido gente que no empatiza con tus emociones y seguro que tus padres y abuelos podrían confirmártelo puesto que antes no se expresaban tanto como ahora. Son dificultades que se pueden tratar. Y es bueno que la gente la vea para que sepa que se puede tratar y mejorar.

¿Y tú eres empática?

Sí, me encanta.

Como actriz, ¿qué te parece que en algunas semanas de noviembre se hayan llegado a estrenar 19 películas?

Me parece tremendo y creo que se equivocan con ello y pensando solo en los premios. En agosto a los que nos gusta el cine español también nos apetece ver una buena película y no solo Transformers. También te digo que estoy aprendiendo a ver que las películas tienen mucha vida más allá del tiempo que estén en las salas. ¡Larga vida a las películas en las plataformas y a verlas donde tú quieras! Directores y productores tienen que hacerse a la idea de que las películas se van a ver fuera de las salas.

Ahora que se acercan los premios, ¿con qué películas de 2018 españolas te quedas?

Me encanta La enfermedad del domingo, de Ramón Salazar, me encanta Carmen y Lola, me encanta Viaje al cuarto de una madre y me encanta El Reino. ¡Pero la que más me gusta es Alegría Tristeza!

Alegría Tristeza se estrena el 16 de noviembre en salas y estará disponible sesenta días después en Rakuten TV.