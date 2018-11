Millie Bobby Brown y Dua Lipa nos invitan a vestirnos de azul

El próximo 20 de noviembre, cuando abras el armario y escojas la ropa que vas a ponerte, intenta que sea de color azul. Será tu forma de apoyar el Día Mundial de los Niños de Unicef.

Seguro que Millie Bobby Brown y Dua Lipa lo van a hacer. De momento, están haciendo cambios. La actriz de Stranger Things ha decidido llamarse ahora Millie Bobby ‘Blue’ (ha cambiado incluso sus redes sociales) y la cantante ha entrado en el estudio para volver a grabar su tema Be the one cambiando la palabra ‘rojo’ por ‘azul’.

Y no son las únicas que están transformando el color de su vida. Hemos podido ver a Orlando ‘Bluem’ en el set de rodaje o a Lilly Singh, en casa, haciendo batidos de ‘blunicornio’.

Y no, no es que se hayan vuelto locos sino que forman parte de la campaña de Unicef. “El Día Mundial de los Niños es un día divertido con un mensaje serio”, dijo Millie Bobby Brown, “es un día en el que se anima a todos los niños a hablar de lo que les importa, como la educación, los espacios seguros para aprender y jugar, y los entornos positivos. Con la campaña ‘Unicef de azul’ para este día, exigimos que el mundo ofrezca un futuro mejor a los niños”.

El 20 de noviembre conmemora el aniversario de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño y tiene por objetivo aumentar la concienciación y la recaudación de fondos en favor de los millones de niños que no reciben una educación y están desprotegidos y desarraigados.

Estos embajadores de Buena Voluntad de Unicef que hemos podido ver en el vídeo de la campaña ya han empezado a trabajar por conseguir resultados. Ahora puedes implicarte tú.

Este año, Unicef invita al público a conectarse a Internet y firmar una petición mundial en la que pide a los dirigentes que se comprometan a hacer realidad los derechos de todos los niños y adolescentes de hoy y de las generaciones futuras, y a que se pinten de azul haciendo o vistiendo algo de color azul el 20 de noviembre.

“Queremos que la mayor cantidad de gente posible vaya de azul el 20 de noviembre, ya sea vistiendo de azul o incorporando el azul en su día”, dijo la actriz, “el Día Mundial de los Niños es el único día del año en que el color azul, relacionado con la melancolía, significa sentirse bien”. ¿Te apuntas?