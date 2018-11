Chris Stapleton, el rey del country que ha escrito para Adele

Vale, quizá en España no somos mucho de country, pero no perdemos nada por darle una oportunidad de vez en cuando al género favorito de los estadounidenses. Que sí, que posiblemente ellos no escuchen flamenco (todavía), pero si comemos hamburguesas y lucimos vaqueros, ¿por qué no íbamos a escuchar country?

Este 14 de noviembre han sido los CMA Awards (Country Music Association Awards), nada más y nada menos que en la capital de esta música: Nashville. Se trata de la 52 edición. Vamos, que llevan toda una vida. ¿Y quién ha sido uno de los triunfadores de la noche? Chris Stapleton.

Quizá su nombre le suene solo a unos pocos en Europa, pero en Estados Unidos es toda una celebridad que este jueves se llevó los galardones a mejor Artista Masculino del año y mejor canción por Broken Halos.

Con 40 años, Stapleton sabe lo que es triunfar en la industria de la música. Empezó siendo el vocalista de The Steel Drivers con el que grabó dos álbumes. Pero se consagró como solista cuando lanzó Traveller, alcanzando el número 1 de la lista Billboard en 2015. ¡Nada mal!

Tampoco le ha ido nada mal con sus dos siguientes álbumes que funcionan como uno solo. From A Room: Volume 1 y From A Room Volume 2, lanzados en 2017, consiguieron estar en la segunda posición de la famosa lista musical estadounidense. Bueno, a todo esto hay que sumarle los dos premios Grammy Country que ha ganado en su carrera.

Pero no solo eso. Este 2018 ha lanzado un temazo con Justin Timberlake: Say Something. Un tema que ha funcionado muy bien en Estados Unidos y que suma casi 300 millones de reproducciones en Youtube. Se trata de un tema a mitad de camino entre pop y country.

Además, el bueno de Stapleton ha escrito canciones para artistas de la talla de Adele. En 2011, la artista británica hizo suya la canción If It Hadn’t Been for Love cuando la lanzó como extra en su segundo álbum, 21. Originalmente el tema fue escrito por Stalpeton para su grupo The Steel Drivers.

Ahora ya conocéis quién es el rey del country actual en Estados Unidos.