Little Mix se desnudan para exponer sus mayores críticas

Las integrantes de Little Mix se han convertido en una de las girlbands más grandes de la historia de la música. Pero no todo ha sido un camino de rosas. Desde que aparecieron por primera vez en The X Factor en 2011, se han enfrentado a un sinfín de mensajes fomentados por el odio.

Pero Jesy, Leigh-Anne, Perrie y Jade ya han pasado página. Han demostrado que no importa la cantidad de mensajes ofensivos que reciban, pues ellas no permitirán que derriben su autoestima. Así lo han dejado saber a través del adelanto de su próximo sencillo, Strip, que saldrá el próximo 16 de noviembre. Y lo han hecho con una imagen y un vídeo publicados en sus redes sociales. En la foto, las cuatro integrantes aparecen desnudas con insultos y comentarios de odio pintados por todo su cuerpo que han estado persiguiéndolas durante todo este tiempo.

A esta imagen le acompañan algunos de los versos que forman parte de la canción. "Take off all my makeup cos I love what's under it. Rub off all your words don't give a fuck I'm over it. (Me he quitado el maquillaje porque amo lo que hay debajo. He frotado todas tus palabras, no me importan una mierda, he pasado página)".

En cuanto al vídeo, un séquito de mujeres que se sienten orgullosas con su cuerpo se unen a las chicas, mientras bailan en ropa interior al ritmo de este nuevo tema.

Pero eso no es todo. Jesy ha aprovechado esta ocasión especial para enviar un mensaje personal a todos aquellos que un día criticaron su físico.

"Esto es para todos aquellos que no les gusta lo que ven en el espejo, que nunca han sentido valer lo suficiente y que no han hecho frente a sus inseguridades. Esto es para contaros que sois preciosos, valéis mucho y vuestras inseguridades son las que os hacen ser vosotros. Posdata: Esto también va dirigido para todos aquellos que me llamaban "la gorda". Disfrutad", explica. Unas palabras con las que ha revolucionado las redes sociales.

El lanzamiento de Strip coincide con la publicación de LM5, el tan esperado quinto álbum de estudio de la girlband. Un proyecto que estará compuesto por una gran variedad de temas, de todos los sonidos y estilos, entre ellos este próximo sencillo. Eso sí, el empoderamiento femenino y el apoyo hacia la comunidad LGTBIQ+ no faltarán. Así lo han demostrado en Woman Like Me junto a Nicki Minaj o en Only You con Cheat Codes.

Y tú, ¿te unes a las chicas de Little Mix y su nueva campaña?