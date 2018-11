Katy Perry le recomienda a Papá Noel unas vacaciones en su nuevo villancico

¡Que tiemble Mariah Carey! Katy Perry quiere ser la nueva reina de la Navidad. La de California lleva años mostrando en redes que es una fan incondicional de estas fiestas. De hecho la hemos visto en numerosas ocasiones vestida como Mama Noel.

Pues bien, este año ha sido la primera artista en lanzar single navideño: Cozy Little Christmas. La inconfundible voz de Katy se une a una explosión de cascabeles y acordes en el piano que invitarán a bailar a toda la familia en Navidad.

Pero sin lugar a dudas lo mejor de la canción es la divertida letra. En la cantante asegura que quiere pasar estas fiestas con la persona a la que quiere. Eso sí, sin renunciar a su bolso de Channel.

Además, la buena de Katy le habla directamente a Papá Noel, recomendándole que se tome unas vacaciones porque ella lo tiene todo bajo control. Y es que Perry lo que quiere en Navidad es servir un poco de whisky a su pareja y retozar con él al ritmo de una buena canción. ¿Y quién no?

“Para todos mis amigos que ya están comprando su árbol en secreto, ¡Sorpresa!”, ha escrito la intérprete de I Kissed The Girl en una publicación de Instagram junto a la imagen del single.

No se trata, ni mucho menos, de la primera vez que Perry lanza un villancico. La artista lanzó en 2015 el tema Everiday is a Holiday que formaba parte de la campaña de una famosa marca de ropa.

Cozy Little Christmas no es la única canción que ha sacado este noviembre. Katy también ha lanzado Waving Through a Window, el tema principal de la película Dear Evan Hansen.

Sin lugar a dudas, este 2018 Katy Perry no ha parado de trabajar con su Witness Tour. Además, ha participado como miembro del jurado de American Idol. Ahora, la artista quiere (y se merece) un tiempo de descanso.