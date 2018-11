'OT 2018': Este es el reparto de temas de la Gala 9

Semana nueva, canciones nuevas. Ahora que la octava gala de OT 2018 ha pasado a mejor vida, toca conocer los temas con los que los concursantes nos deleitarán la semana que viene. Unas canciones con las que, por cierto, deberán convencer al jurado, quien demuestra un nivel de exigencia aún mayor con el paso de las galas.

Noemí Galera y Manu Guix se reúnen con los protagonistas del talent show para desvelar los títulos de las canciones protagonistas de la próxima semana. Así, los concursantes dejarán sus voces en todos estos temas:

Canción grupal: Spice Up Your Life - Spice Girls (1997)

Marilia (NOMINADA): Only Girl (In The World) - Rihanna (2010)

Marta (NOMINADA): I Want to Know What Love Is - Foreigner (1984)

Famous: El Reloj - Lucho Gatica (1957)

María: Amorfoda - Bad Bunny (2018)

Natalia: Lush Life - Zara Larsson (2013)

Julia: Me Muero - La Quinta Estación (2006)

Sabela: Next To Me - Emilie Sandé (2012)

Alba: Allí Donde Solíamos Gritar - Love Of Lesbian (2009)

Miki: Una lluna a l'aigua - Txarango (2017)

¿Cuál de todos estos temas es tu favorito? ¿Cómo crees que los defenderán los alumnos de la Academia?

La Gala 8, el ‘post broncOT’

Los concursantes de la nueva edición del talent show más popular de España se enfrentaron el pasado jueves al examen del jurado y la audiencia. Una prueba que no pasó Carlos Right, quien dijo adiós a la Academia tras interpretar Everything de Michael Bublé. Fue Marilia la que sí consiguió ganar los oídos de toda España. Aunque resultó ser una de las dos nominadas de la noche junto a Marta.

Por su parte, Sabela, quien interpretó I Wanna Hold Your Hand de The Beatles con María, se convirtió en la favorita de la noche.

Todo esto ha ocurrido dos días después de que Noemí Galera se sentase frente a sus alumnos para sorprenderles con una de las mayores broncas de la historia del programa. Una reprimenda que tiene su origen en el comportamiento que adoptaron en los últimos días.

Volviendo a lo realmente importante del día, ¿qué opinas de los temas con los que nos deleitarán la próxima semana?