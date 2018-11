Por estos 9 motivos Robyn es la cantante pop sueca más importante

La carrera de Robyn (Estocolmo, 1979) empieza a mediados de los noventa como una cantante de eurodance más del montón de cuantas llegaban desde la fría Escandinavia. Afincada en la capital sueca, la cantante poco más que unos ritmos pegadizos y una voz más o menos afinada podía aportar. Un doble platino en 1995 en su país de origen y un look más cercano al brit pop que al electro pop que vendría después.

Con un contrato con BMG Suecia la cantante era una estrella en su país, pero no tan conocida fuera de sus fronteras. No sería hasta 2005 cuando daría el salto a lo grande tras fundar su propia discográfica, Konichiwa Records, con la que ha editado seis álbumes de estudio de mayor o menor extensión.

El lanzamiento del último, Honey, ha sido toda una revolución pues hacía seis años que la cantante no editaba nuevo material. Tanto es así que Robyn hará parada en su gira internacional en el Madison Square Garden de Nueva York, un privilegio solo al alcance de los artistas más grandes a nivel mundial.

En un momento en el que la cantante vuelve por la puerta grande a la música pop mundial hemos querido recopilar los motivos que le han llevado a alcanzar su estatus.

# Tiene la cartera de colaboradores más interesante:

Empezó en su carrera independiente colaborando con grupos como Kleerup, Royksopp o Neneh Cherry lo que ya indicaba sus intenciones de componer y actuar solo al lado de los mejores.

# Lanza discos con cuentagotas:

Hay artistas que lanzan discos prácticamente de manera anual y luego está Robyn. No es solo que Honey haya tardado seis años en lanzarse, es que anteriormente había lanzado Body Talk divido en tres discos o algunos trabajos bajo nombres que no eran el suyo.

# Disfruta jugando con los alter egos:

Desde que fundó su propia discográfica, Konichiwa Records, además de haber alcanzado la independencia absoluta como artista ha lanzado también proyectos en paralelo bajo el nombre de La Bagatelle Magic, Love is free, en 2015.

# Ha sido telonera de Madonna:

Durante el Sticky and Sweet Tour que llevó a Madonna por Europa y parte de Estados Unidos, Robyn fue su telonera en muchas de las paradas. Corría 2008 y es el momento en el que podemos fechar exactamente el boom de Robyn a nivel mundial.

# Ha aparecido en dos series generacionales:

En Gossip Girl interpretó Dancing on my own sobre el escenario en uno de los capítulos de la cuarta temporada. En Girls, de Lena Dunham, la canción ponía melodía a una de las escenas más dramáticas de la serie. Y es que una letra que habla con tanta crudeza de esas noches de discoteca donde el chico que te gusta no se digna ni a mirarte tenía que convertirse en himno generacional.

# Es un referente para la comunidad LGTBi+

De nuevo por culpa de Dancing on my own como himno en las discotecas para todos aquellos que se sienten empoderados sin tener una pareja de baile la cantante sueca se convirtió en un icono de la comunidad LGTBi+ que siempre abraza con fuerza todo lo que hable de amor y tenga una base electrónica lista para una fiesta. Pero a ella no le hacen falta los artificios de otras 'divas' del colectivo pues se posiciona como icono gracias a sus canciones y a lo que dice en ellas.

# Es súper hermética:

En una época en la que podemos saber absolutamente todo sobre las estrellas de la música a través de entrevistas, redes sociales y la sobreexposición mediática que están obligados a sufrir, llama la atención que las apariciones de Robyn para promocionarse se pueden contar con los dedos de una mano, no cuenta casi nada en redes sociales y no comparte prácticamente nada de su vida privada.

#Los Grammy se le resisten (pero van avisando):

En 2011 y 2012 estuvo nominada al Grammy a mejor tema dance por Dancing on my own y Call your gilfriend. No se lo llevó. En 2009 su álbum Robyn consiguió la mención, Do it again en 2015 y Body Talk Pt 2 en 2012. ¿Conseguirá con su nuevo disco la preciada y anticipada estatuilla?

# Honey es la cumbre en su carrera:

Pitchfork, la prestigiosa publicación musical, le otorgó un 8,5 el día de su estreno a su último LP nombrándolo 'best new album'. Rosalía, con El Mal Querer, consiguió un 8,8 de nota, así que si ya te has cansado del Malamente, ¿por qué no le das un tiento a la de Estocolmo?