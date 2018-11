Aitana Ocaña sorprende cantado el tema principal de Flashdance en catalán

Aitana Ocaña no para ni un segundo. Lo mismo la vemos grabando en Los Ángeles junto a Lele Pons que en Las Vegas en los Grammy Latinos. A todo esto, ha sacado tiempo para escribir un libro y crear un disco. Vamos, que la ex triunfita no para ni un segundo.

De hecho, la artista ha sacado tiempo para grabar una nueva versión del tema principal de Flashdance, What a Feeling, en catalán. La canción forma parte del disco recopilatorio La Marató de 2018 que realiza TV3 y que podremos escuchar completo a partir del 2 de diciembre y que tiene como objetivo recaudar dinero para la investigación contra el cáncer.

Hay que reconocer que el famoso tema de 1983 queda precioso en la voz de Aitana. ¡Le va como anillo al dedo! Es más, nos ha puesto los pelos de punta. Habrá que esperar hasta el 30 de noviembre para poder escuchar los seis temas de Tráiler. A ver si alguno de ellos consigue ponernos la piel de gallina.

Pero no es la única artista que se ha sumado a la causa. Pablo Alborán también ha participado haciendo una versión en catalán de su tema Tu Refugio.

El artista murciano, Blas Cantó se estrena cantando en catalán una cover del clásico de Phil Collins. Nada más y nada menos que Something Happened on the Way to Heaven. No hay tema que se le resista al bueno de Blas.

Álvaro Soler, Ruth Lorenzo, Carlos Rivera o Judith Nederman son solo otros de los nombres que aparecen en el disco.