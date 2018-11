Operación Triunfo, Vetusta Morla o Manolo García, entre los premiados con un Ondas

Un año más, y ya van 65, Radio Barcelona entregó los Premios Ondas. En el Liceo de Barcelona se congregaron los representantes de este medio junto a artistas y protagonistas de la televisión y la música que coincidieron, en gran parte, en defender la libertad de expresión tan cuestionada en los tiempos que corren.

Juan Carlos Ortega se convirtió en el maestro de ceremonias que rindió un especial homenaje a la RADIO con mayúsculas que se convirtió, a través de muchas de sus voces, en la copresentadora de una gala en la que se tiró de nostalgia y emotividad.

Se abre el telón. El presentador de la gala, Juan Carlos Ortega, protagoniza una entrada triunfal montado en un caballo alado #Ondas2018 pic.twitter.com/JIqt2WL1UI — Premios Ondas (@Premios_Ondas) 14 de noviembre de 2018

“Siempre ha sido el hermano pequeño, antes de la televisión y ahora de internet, pero siempre flotamos”, aseguró sobre la radio Jordi Basé, locutor de El món a RAC-1, ganador del Ondas como mejor presentador de radio del año.

Julia Otero por El Gabinete, Isaías La fuente por La unidad de vigilancia, Tomás Fernando Flores por su trayectoria o David Broncano por La vida moderna, fueron algunos de los premiados en el ámbito radiofónico.

Homenaje a Manolo García

Entre premio y premio, algo de música, para amenizar, que nos permitió ver sobre el escenario a distintos artistas interpretar canciones de Manolo García, el premiado musical por su trayectoria.

Dani Macaco junto a Las Migas se marcó un increíble Pájaros de barro mientras que Love of Lesbian hacía un medley con temas de su etapa con El último de la fila. Para, finalmente, el propio Manolo cerrar la gala con Océano azul.

“Me llega en un buen momento porque está acabando la primera mitad de mi plan. Este premio me va a servir como empujón para empezar la segunda mitad. Creo que era Oscar Wilde el que dijo: “La cosa a la cual más me cuesta resistirme es a la tentación”. Yo pienso lo mismo”, expresó en su discurso de agradecimiento, “la tentación me puede, la tentación a seguir haciendo canciones, a seguir haciendo cuadros, a seguir persiguiendo un sueño, el sueño de vivir un ratito cada día y no malvivir”.

...y como no podía ser de otra manera, el colofón a esta gran gala #Ondas2018 lo pone el premiado Manolo García con su música. ¡Gracias por habernos seguido! pic.twitter.com/4vcE77qCoo — Premios Ondas (@Premios_Ondas) 14 de noviembre de 2018

Vetusta Morla se llevó el premio al mejor espectáculo musical por su concierto en la explanada exterior de la Caja Mágica en Madrid.

Operación triunfo, doble premio

Y si seguimos hablando de lo musical, hay que mencionar a Operación Triunfo, que recibió doble estatuilla. Una como mejor programa de entretenimiento y otra por ser el fenómeno musical del año.

“Se han alcanzado ya mil millones de visualizaciones del canal 24 horas de Operación Triunfo. Este es el camino que nos marca el nuevo mundo audiovisual”, recalcó Eladio Jareño, director de TVE. Y es que si algo ha demostrado este programa es que la forma de llegar a la audiencia es transmedia y hay que seguir trabajando en ese sentido.

Y en este Operación Triunfo 2017 estuvieron Los Javis que también subieron a recoger su propia estatuilla, la que premiaba su serie Paquita Salas, la mejor serie de ficción de emisión digital.

Sus creadores y directores, Javier Calvo y Javier Ambrossi quisieron convertir su agradecimiento en un alegato de las actrices. “A nosotros nos gusta pensar que hacemos unas serie que no sólo es un homenaje a la televisión sino también un homenaje a las actrices. A la que se rayó y se fue a Ibiza, a la que ganó un Goya en los 90 y ahora hace microrelatos, a la que le ofrecen mil series y no le gusta ninguna, a la que no le ofrecen ninguna y ojaló le ofrecieran alguna, a la que nunca consiguió su trabajo soñado pero sigue intentándolo todos los días, a la que pone copas en un bar, a la que es demasiado guapa, demasiado fea, demasiado alta, demasiado gorda, demasiado delgada, a la que tiene muchos seguidores, a las actrices transexuales que les han robado la posibilidad de ser protagonistas y se matan por una mísera figuración, a la que tiene dos hijos y no sabe cómo va a llegar a fin de mes, a la que echan por estar embarazada, a la que está loca, a la que se encasilló, a la que no vuelven a llamar, a la que se inventa una vida porque algo tiene que hacer… a todas las actrices, muchísimas gracias por vuestra inspiración”, enumeraron.

La mejor televisión

En cuanto a la televisión, Sandra Sabatés fue galardonada por su labor diaria en El Intermedio y defendió “la libertad de expresión que, en estos últimos tiempos, está siendo muy cuestionada y ahora, en este 2018, nos toca defender”.

En el apartado masculino, recogió premio Jesús Calleja. “El año 2005 yo tocaba la cima del Everest y me pareció tan sublime que lo siempre lo he definido como el momento más sublime de mi vida pero no me imaginaba que esa cima me llevaría a la televisión y luego estaría aquí recogiendo este pedazo de premio. ¡Cómo cambian las cosas!”, reconoció.

ganadores de los premios ondas 2018 RADIO Mejor presentador de radio Jordi Basté, El Món a RAC1 Mejor programación (EX AEQUO) Julia Otero - El Gabinete - Onda Cero Isaías Lafuente - La unidad de vigilancia - Cadena SER A la trayectoria Tomás Fernando Flores (Radio 3) Mejor programa La Vida Moderna de David Broncano - Cadena SER Mejor podcast Las tres muertes de mi padre - Pablo Romero y Cuonda Podcast Premio Especial Ondas Internacional de Radio Radio Colombiana, representada por Radio Caracol y RCN en su 70 aniversario Premio Ondas Internacional de Radio “In Shame, Love, in shame” (En la vergüenza, el amor, avergonzado, Irlanda. “Quand la mer se retire”, Bélgica. Mención Especial del Jurado “Zuwara. Strukturen einer Schmugglerstadt” (Zuwara. Dentro de una ciudad de contrabandistas) Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB), Alemania. TELEVISIÓN Premio ONDAS Internacional de Televisión “BABYLON BERLIN", Alemania. “RABIAT: TÜRKEN, ENTSCHEIDET EUCH!”, Alemania. Mención Especial “¿QUÉ PASA CON LOS NIÑOS?” Mejor programa de entretenimiento Operación Triunfo - RTVE Mejor programa de actualidad RADIO GAGA- Canal #0 de Movistar+ Mejor presentador Jesús Calleja. Planeta Calleja - Cuatro Mejor presentadora Sandra Sabatés. El Intermedio - La Sexta Mejor serie española Fariña - Antena 3 Mejor intérprete masculino en ficción Oriol Pla. El día de mañana - Movistar+ Mejor intérprete femenina en ficción (EX AEQUO) Patricia López Arnaiz. La otra mirada - RTVE Aura Garrido. El día de mañana - Movistar+ Mejor programa emitido por emisoras o cadenas no nacionales Els homes del silenci - Ottokar en coproducción con TV3 y RTVE Mejor serie de ficción de emisión digital Paquita Salas - Netflix MÚSICA Premio Nacional de música a la trayectoria Manolo García Espectáculo musical, gira o musical Concierto de Vetusta Morla en la explanada exterior de la Caja Mágica, Madrid: Concierto Sedal Madrid, Vetusta Morla. Mejor comunicación musical RedBull Music Academy Fenómeno musical del año Operación Triunfo OT17

Radio Gaga como programa de actualidad, Oriol Pla, Patricia López Arnaiz y Aura Garrido por sus papeles en ficción o Fariña como mejor serie también se llevaron su caballo alado.