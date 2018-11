Ellie Goulding se adueña de Budapest en Close to me

Nos encanta los videoclips musicales rodados en algunas de las ciudades con mayor patrimonio histórico y artístico del planeta y Ellie Goulding nos ha sorprendido estos días con un videoclip en Budapest (Hungría).

La cantante británica acaba de estrenar el clip para la canción Close to me que supone su regreso al escenario musical. Lo hace junto a Diplo, el conocido DJ y productor estadounidense, y el rapero Swae Lee, del dúo de hip hop Rae Sremmurd famoso por su tema Black Beatles (la banda sonora del viral #MannequinChallenge) en un hit que ya está dando la vuelta al mundo.

De momento no existen noticias de que este single sea el adelanto de un nuevo disco. Desde hace unos meses Ellie ha estado trabajando en el estudio para componer su nuevo trabajo discográfico. Delirium (2015) es hasta la fecha su último álbum que incluía el hit Love Me Like You Do, banda sonora de la película Cincuenta Sombras de Grey.

En Close To Me la cantante recurre al pop más moderno y pegadizo con una melodía sencilla que se asienta sobre ritmos típicos del hip hop. Su inconfundible voz se mezcla con la del rapero Swae Lee con un resultado sorprendente y efectivo.