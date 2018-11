Miriam Rodríguez: “La Miriam que vimos en OT no la reconozco ni yo”

En lo que queda de mes vamos a ver mucho a Miriam Rodríguez, es lo que tiene que ya tenga fecha para publicar su álbum debut. El 23 de noviembre llegará Cicatrices, un disco que parece que va a descubrirnos a una cantante que no es igual que la que vimos en la Academia de Operación Triunfo.

“La Miriam que vimos en OT no la reconozco ni yo”, confesó la cantante en YU, “allí estábamos bajo mucha presión y no era yo en el escenario. Estaba muy rígida. Tienes un jurado que te va a valorar y no te quieres ir a tu casa”.

Reconoce que no vimos a la auténtica Miriam y que “lo que me pasó a mí fue muy heavy. Yo ahora me veo en los vídeos y digo ‘esta chica…’ me veo antigua, qué señora…”.

Aun así, no reniega de su paso por el programa y destaca lo mucho que aprendió con la experiencia que, además, vivió hasta el último día. “Soy consciente de que todo esto me hizo aprender mucho. Todo el repertorio por el que pasé, que mucho no me favorecía, me hizo aprender, me hizo pisar otros terrenos que, a lo mejor, yo no hubiera hecho”.

Primer single con Pablo López

Lo primero que hemos conocido de ese disco es No, el tema que ha publicado junto a Pablo López. “Lo admiraba ya desde que estaba en OT porque yo era muy fan del programa y fue una persona que me marcó mucho porque componía, dentro estaba todo el día muy obsesionado por componer. Había compuesto Agua, que era la canción de su edición”, confiesa.

Y de hecho, parece que esa pasión por componer les ha unido a niveles muy cercanos. “Hablando el otro día con su madre me decía, ‘claro, es que tú hablabas todo el día de Pablo’. Sí, yo hablaba de Pablo todo el día en la Academia. Para mí fue un shock muy grande salir, conocerlo personalmente y tener la oportunidad de componer con él y al final es como que dos personas que hablan el mismo idioma están destinadas a trabajar juntas”.

No es una de esas canciones que nos hacen pensar que el disco de Miriam va a estar cargado de intensidad. “Es muy desgarrada, que se abre en canal, que está más desgarrada que cantada porque tiene un mensaje muy claro. Está escrita en un lenguaje muy normal, habla sin tapujos de lo que realmente estamos sintiendo”, explica.

Esta semana Pablo ha dado un concierto en el Wizink Center y ella ha sido una de sus invitadas y allí ha contado cómo surgió esta canción. Miriam recordaba como “un día fui a su casa por la tarde, estaba enfermo, tenía sinusitis. Estaba fatal ese día, estábamos en el jardín un jueves tarde de verano y no estaba para componer. A las diez de la noche se sentó ahí, fuimos acercándonos al piano y después de charlar un rato, y cuando digo un rato, son horas, salió el primer ‘no, tú no’ y luego ‘cuánta gente y tú no’”.

Reconoce que todo surge de hablar mucho y de pasar horas y horas hablando. Y es que tienen en común su paso por la Academia y lo claro que tienen que la música es una prioridad en sus vidas pese a que haya alrededor gente que no lo entienda.

Álbum debut

Ahora toca seguir trazando ese camino que ha comenzado con No y el siguiente paso será Cicatrices, un álbum en el que nos mostrará quién es ella realmente, algo que no pudo hacer en Operación Triunfo.

De momento, lo que puede avanzarnos es que nos vamos a encontrar cosas “que creo que muchas no se esperan porque hay de todo. En el disco hay desde canciones de más autor, a baladas más épicas y otras más movidas. Hay de todo lo que yo quise hacer y que yo creí que tenía la necesidad de hacer”.

De todo eso habló en YU con Dani Mateo, Iggy Rubin y Lorena Castell, pero también de si se vería en Masterchef Celebrity o de cómo se cuida el pelazo que tiene. Dale al play para verlo todo.