Foto: © David Becker / Getty Images for LARAS

23 de 42 "He trabajado muchísimo por esto. El año pasado era uno de los más nominados y me fui a casa sin nada. Le dedico el premio a mi equipo de trabajo y a mi familia... a mi mamá que no pudo venir hoy y a mi fundación el Arte de los sueños. ¡Maluma Baby!", dijo un Maluma muy emocionado por haber conseguido su primer gramófono.