El emotivo anuncio donde Elton John recuerda su mejor regalo de Navidad

Ya huele a Navidad, y las grandes cadenas comerciales ya se han puesto manos a la obra para mostrar los anuncios que tienen preparados para estas fechas. Uno de los primeros en llegar ha sido el de la cadena de tiendas británica John Lewis, que más que un anuncio es un pequeño biopic del músico Elton John.

Todo el clip, que dura 2:20 minutos, muestra a Elton como protagonista en diferentes momentos de su vida interpretando uno de sus mayores éxitos: Your Song. El anuncio recorre momentos clave de la vida del artista con escenas de la estrella en giras por estadios, en un viaje en su avión privado, tocando en un pub y en un recinto escolar, siempre con la canción de fondo. El vídeo termina con el cantante corriendo por las escaleras en la mañana de Navidad para ver a su abuela Ivy y su madre, quienes lo criaron juntas.

Para terminar, un flashback nos lleva de nuevo a su infancia, concretamente a la Navidad de 1951, cuando apenas tenía cuatro años, y recibió el regalo más importante que le podían hacer: su primer piano.

Al final del vídeo puede leerse una leyenda que dice: Some gifts are more than just a gift (Algunos regalos son más que solo un regalo), enfatizando la idea de que un simple objeto puede cambiar la vida de una persona para siempre.

Un anuncio millonario

Para el anuncio se han usado cinco actores de entre 4 y 50 años, que han dado vida a sir Elton usando prótesis y otras caracterizaciones, contando con la ayuda de especialistas y del músico, acompañado de su esposo David Furnish. En total, los almacenes le han pagado cinco millones de libras, aunque parte de los honorarios se han destinado a fines benéficos.

El emocionante vídeo se ha hecho viral rápidamente, retuiteado por celebrities, y en Youtube va camino de 5 millones de visionados en menos de 24 horas.

Los recuerdos del músico al final de su carrera

El músico británico analiza esta campaña como una forma de cerrar su prolongada carrera. “La campaña ha sido una hermosa oportunidad para reflexionar sobre mi vida en la música y el increíble viaje en el que he estado. Haber tocado el piano de mi abuela por primera vez marca el momento en que la música entró en mi vida. El anuncio es absolutamente fantástico y realmente me encantó cada minuto de ser parte de él”.

El pequeño error histórico

El vídeo finaliza con un pequeño Elton John descubriendo el mejor regalo que podían hacerle por Navidad: un piano. Aquí es donde podemos encontrar ese pequeño error biográfico que, seguramente, los creativos han pasado por alto tomándose una licencia para contribuir a la narración. Es cierto que el compositor inglés aprendió a tocar el piano en casa de su abuela, sin embargo, su madre, Sheila Farebrother, nunca le regaló este instrumento, sino que ya estaba allí cuando él comenzó a tocarlo.

La relación de Elton con su madre fue cercana en general, pero también de distancia. En la carrera del cantante, Sheila fue un factor fundamental, pero durante ocho años estuvieron peleados, hasta que, finalmente, se reconciliaron dos años antes de la muerte de ella, en 2017.